黃金5分鐘CPR 搶回遊客一命

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中國時報
／澎湖報導

掌握搶救的黃金5分鐘，1名63歲蘇姓遊客日前澎湖旅遊突然發生急性心肌梗塞，所幸女婿及救護人員及時施行CPR，緊急送醫心導管手術搶救回生命，4日歡喜出院，病患哽咽好感激。

來自新竹的蘇姓遊客患有糖尿病及高血壓病史，4月30日與家人跨海澎湖旅遊，當日搭乘快艇從望安島返程馬公港途中，赫然自覺胸口鬱悶，人還來不及上岸隨即意識不清，當場昏厥倒地。

隨行女婿機警立刻實施心肺復甦術CPR，一旁休假中的消防替代役男許立言及接獲通報的澎湖縣消防局救護員林于翔、孔柏文、唐偉庭接續搶救並使用自動電擊器，第一時間緊急送往衛福部澎湖醫院急救。

病患到院時仍無脈搏及生命跡象，家屬一度拒絕手術，從未間斷的CPR過程中，霎時病患眼睫毛微微顫抖，急診室醫師張奇振及心臟內科主任陳賢生親率心導管醫療團隊緊急施以手術，終於順利搶救回生命。

陳賢生表示，這是一起心肺復甦術CPR急救成功的案例，有效掌握了搶救的黃金5分鐘，維持病患體內血液循環以及腦細胞存活，這是再造新生命致勝的關鍵。

病患手術成功4日出院，澎湖醫院偕同消防局特地精心安排了歡慶重生生日會，所有參與急救的幕後英雄一起與病患切蛋糕並高唱生日快樂歌；蘇姓遊客哽咽地頻頻感謝，謝謝澎湖救了他一命。

(中國時報)

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