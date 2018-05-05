TBC停播民視新聞台 75萬戶受影響

2018年05月05日 04:10 中國時報 陳育賢 、 甘嘉雯 、 李佳玲 ／綜合報導 ／綜合報導

TBC台灣寬頻旗下有線電視系統台自4日零時起停止播送第53台民視新聞台，影響所及，桃竹苗地區約有46萬收視戶權益受到影響，縣市政府主管機關強調，頻道業者與系統經營者不應犧牲消費者權益，將請中央主管機關NCC依權責妥善處理，以保障民眾權益。

桃竹苗有線電視包括南桃園、北視、吉元、信和，自4日零時起停止播送民視新聞，若加上台中群健，無法收看民視新聞台戶數達75萬餘戶。

TBC昨天下午緊急發聲明稿指出，本次停播出於避免侵害著作權衍生相關民刑事責任，下周一將與民視協商，待提供民視新聞台頻道臨時授權，就會立刻恢復播放。

民眾宋樹人認為，有線電視業者沒有向收視戶少收一毛錢，但卻因本身與民視間的合約問題影響到收視戶，主管單位應加以糾正，或要求業者依頻道比例退費。苗栗縣民姜照群表示，以前家裡沒有第四台就習慣看民視，上班午休的時候也都會看台語新聞，新聞台怎麼可以說斷訊就斷訊，現在沒有台語新聞難免造成家中長輩的困擾。桃園民眾謝淑惠則說，去年底已經預繳收視費，突然少了1台，希望有線電視業者研擬退費，不要忽略收視者的權益。

縣市政府主管機關強調，會請主管機關NCC依權責妥處，不要犧牲民眾收視權益。

(中國時報)