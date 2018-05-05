等了20多年 朴子重現真人版藝閣

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中國時報
／嘉縣報導

早在日本昭和4年（約1929年），嘉義縣朴子市即有真人藝閣花車遶境傳統，後因雲林縣北港鎮藝閣文化興盛而沒落，改以電動人偶裝置取代。為重現過去榮景，朴子天公壇活動組長周讓廷上個月自主性發起小額募捐，短短2周募得所需經費與物資，引起在地民眾熱烈迴響。

「等了20多年」，周讓廷說，朴子終於有真人藝閣，不用再跑到北港去看。他還指出，過去朴子配天宮迎媽祖，皆會出動真人藝閣伴隨遊行，由小孩子裝扮成各種歷史人物，坐在製作精美的閣子裡，由人抬著或搭載於花車上參與遶境，沿途還會拋撒各式糖果餅乾，供民眾撿拾吃平安，是老一輩人的回憶。

為重現過去榮景，周讓廷與友人李文傑等一行人，上個月發起募捐活動，短短2周竟募得20多萬元及各種平安糖，讓他們感到相當意外。儘管今年真人藝閣花車只有2台，規模不比北港來得盛大；但他們認為，首年開辦，先試試水溫再說，同時優先招收弱勢學童擔任真人藝閣，將於農曆22、23日早上10點遶境，晚間8點入廟。

從事藝閣妝髮逾一甲子的蘇金梅，由於從小學習南管樂器，學畫舞台妝，逐漸產生興趣後開始自學。她指出，藝閣妝的畫法，屬傳統舞台妝，相當重視眼線與加強五官的立體感，強調在各式燈光投射下，仍能凸顯藝閣臉蛋，不至於讓人看起來蒼白平淡。

(中國時報)

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