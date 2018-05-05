食農教育 學童大啖米其林料理

全台第一部「好好吃故事車」首站到屏東縣車城國小溫泉分校，邀請米其林主廚以在地洋蔥製作美味料理，小朋友吃得津津有味。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

全台第一部「好好吃故事車」首站開到屏東縣車城國小溫泉分校，除了邀請米其林主廚以在地洋蔥，製作美味料理讓小朋友大啖美食，也以洋蔥為主角繪製《愛吹風的洋蔥》圖畫書，送給每個學生，希望讓孩子認識在地特產食物，更認同這塊土地。

好好吃故事車由信誼基金會和永豐餘生技公司聯手打造，希望透過美食和繪本，讓孩子有吃也有看，在潛移默化中進行食農教育。永豐餘與車城洋蔥農有契作關係，因此第一站就開到車城，80名小朋友齊聚溫泉分校，縣長潘孟安也回到故鄉和小朋友同樂。

「好好吃系列故事書」以台灣的特色食物為主角，由永豐餘生技總經理何奕佳執筆，首本《愛吹風的洋蔥》圖畫書，介紹洋蔥獨特生長歷程﹑採收季節，以及洋蔥為什麼在恆春半島成長得特別美味。

美食魔術師由米其林主廚林泉擔任，他以洋蔥為主角製作了法式洋蔥湯、洋蔥番茄沙拉、味噌豬肉佐焦糖洋蔥燉飯3道美味料理，小朋友都吃得津津有味。

他表示，洋蔥是很基本又變化性高的食材，恆春半島的洋蔥品質極佳，香氣和甜味都相當十足。

縣長潘孟安表示，屏東縣積極推動食農教育，各校也結合在地特色發展符合當地的課程，這次活動結合產官學，讓學童了解「從產地到餐桌」的過程，希望每個學童都成為一顆小小的種子，讓食農教育的理念能夠萌芽茁壯。

(中國時報)

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