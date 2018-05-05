矽卡違建燒死6移工 家屬討公道

矽卡大火6移工喪命，家屬4日在同鄉聲援下，到桃園地檢署遞狀要真相。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

去年底矽卡鐵皮違建大火致6名越南移工魂斷異鄉，凸顯移工住宿問題，亡者阮文薦的哥哥阮文忠4日到地檢署遞狀，除要求矽卡負全責，也希望為弟弟生活的惡劣環境出庭作證，並聲請調查主管機關勞動局訪視紀錄、消防局火場調查報告，還給弟弟和同鄉一個公道。

阮文忠透過越南外勞配偶辦公室主任阮文雄翻譯說，他來台1年後也介紹弟弟來台工作，沒想到不到9個月，弟弟就魂斷異鄉，媽媽非常不諒解，斥他：「兄弟一起離家，為何只有你一個人回來？」讓他懊悔不已，一度鼻酸，如今父親擔心他步上弟弟後塵，也要求他返國，不願他在傷心地工作。

阮文忠說，弟弟來台後常跟他說吃不飽、睡不好，12人擠在小小的鐵皮屋，窗戶都被封住、不見天日，唯一的出入口狹小，樓下都是易燃物，比在越南生活還刻苦，但弟弟來台先花了5900元美金（約17萬7000元台幣），擔心被解雇遣返根本不敢言，沒想到因此成焦屍，希望親自跟檢察官描述環境，要矽卡負責到底。

「宿舍成本就是職安成本！」工傷協會專員劉念雲要求移工廠住要分離、執法要落實，全面調查違法宿舍、還給移工安全。律師張譽尹說，主管機關勞動局未盡到監督之責，除對矽卡提告，也要求調查勞動局的訪視紀錄、以及火場鑑定報告，希望透過5項調查證據聲請，釐清事實。

(中國時報)

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