放話頻頻 雙陳和解戲碼變調

2018年05月05日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

立委陳歐珀3日拜會宜蘭代理縣長陳金德，盼能「破冰」化解歧見，團結打贏年底宜蘭縣長選戰，不料原本一場大和解戲碼，會後卻有媒體報導，「綠營人士」抱怨陳金德故意給陳歐珀「穿小鞋」、擺「鴻門宴」。傳言一出，支持陳金德的人馬也一肚子火，4日直言這是對方陣營故意和媒體放話，如果陳歐珀沒將這件事情說清楚，要黨內和解、團結合作，無異是緣木求魚。

否認放話 陳歐珀盼合作

3日的「雙陳會」過後，多家媒體突然陸續報導，指陳金德將會面地點從縣府改到縣長官邸，導致陳歐珀遲到，還另外安排其他人士在場，讓陳歐珀的「私下請益」變成參加「鴻門宴」。

陳歐珀4日面對媒體追問此事時不願多談，僅表示沒有此事、自己並不清楚，應該是記者「過度解讀」，3日的會談過程很愉快，同志間也把話說清楚，他一直抱持著感謝的心情，希望大家全力合作，維護宜蘭民主聖地打贏選戰，也沒有感覺被「穿小鞋」。

撕裂綠營 固定聚會生變

不過，這樣的內容已經實質撕裂綠營，即使陳金德昨天也要刻意避開媒體想「滅火」，但身邊幕僚肚子裡卻是「一團火」。縣議員邱嘉進表示，這種嚴重破壞團結的放話，是壓垮民進黨宜蘭政權的最後一根稻草，因為經過查證，放話的人就是當天陪同陳歐珀、正國會的洪姓女助理所為，如果陳歐珀不給個清楚的交代，以後要如何談合作？原本在會談中說好日後將固定聚會討論實質合作細節，以後誰還敢參加？

宜蘭市長江聰淵則直言，放話結果就是黨內和解破局，讓人根本沒辦法挺陳歐珀，過去陳歐珀有許多事情造成分裂局面，「雙陳會」大家就是要把話說清楚打開心結，結果竟被說成「鴻門宴」，以後誰還敢說話？「自己選自己的」就好了，日後的協調會恐怕也沒人敢參加，也不必多說什麼。

縣議會議長陳文昌則說，如果不是有人刻意放話，難道台北的記者消息是「問神明、擲筊」而來？既然是陳歐珀所帶的人惹出來的事情，陳歐珀當然要負責說明清楚、做個交代，要當個縣長、地方的領袖，就要負起責任，好好檢討。

(中國時報)