輔大花園夜市 熄燈收攤轉型

新北市輔大花園夜市去年底整修後重新開幕，但買氣依舊冷颼颼，4月底已經停業。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北市輔大花園夜市近年經營慘澹，攤商紛紛出走，去年底業者砸下2000萬蓋遮雨棚、設置公益舞台並減收攤商租金，盼捲土重來恢復昔日風光，不料撐不到半年仍不見起色，4月底即已停業。攤商表示，地主月前決定委外經營，未來營運規畫尚未確定，不少攤商為謀生計已轉戰他地。

將委外經營 力拚再起

2011年風光開幕的輔大花園夜市，號稱北台灣新興夜市始祖，夜市佔地2500坪，設有230個攤位，曾創下單日來客數2萬人的超高人氣，近年人潮漸趨冷清，攤商紛紛出走，去年一度只剩下不到30個攤位苦撐，被形容宛如「廢墟」。

去年12月，輔大花園夜市地主決心力挽狂瀾，砸下2000萬元打造遮雨棚、公益舞台，並祭出減收攤商租金、小吃折扣優惠等吸引攤商、人潮，攤商雖一度回流到約70攤，但人潮依舊冷颼颼，今年農曆年後，攤商數量再銳減為不到30攤，4月底起已暫停營業。

攤商透露，地主原本有意打造貨櫃市集重新吸引人潮，上月突然作罷，改以每月100萬元租金委外經營，目前得知新團隊有意結合釣蝦場、夜市、娛樂設施等，打造複合型商圈，確切規畫仍待新團隊進一步與攤商說明。

走過輝煌 老顧客不捨

從夜市開幕一路經營至今長達7年的吳姓攤商無奈表示，輔大夜市的成功模式被各地業者複製後，已經失去新鮮感，客人來得少，很多攤商跟著落跑，以前1天租金1000多元大家搶著租，今年1天租金不到500元，攤商仍興趣缺缺，只剩自己和其他不到10家攤商仍在苦等業者的下一步規畫，「因為對這裡的感情還在，很不想走！」

輔大花園夜市許姓負責人表示，目前仍在處理停業後續相關問題，不方便受訪；輔大校友蔡先生則說，輔大花園夜市的小吃很好吃，是學生時期的重要回憶之一，如今夜市停業，讓他覺得非常可惜。

(中國時報)

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