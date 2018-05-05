缺額16％ 桃市府員工流動率高

桃園農業博覽會舉行40天，基層加班苦不堪言。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府各級機關近1年來流動率排名出爐，前5名分別為客家事務局、新建工程處、原住民族行政局、研考會、就業服務處，魯明哲等議員表示，員工流動率高，代表可能工作環境不佳，或與人相處問題，甚至與領導統御有關。另外各局處加班超時也屢見不鮮，市議員萬美玲要求市府需好好檢討。

農博加班已成常態

市議員舒翠玲說，農博期間加班已成為常態，市府員工假日加班犧牲和家人相處時間，而且「早去晚回」，不但員工叫苦連天，很多家屬紛紛向民代甚至市政信箱陳情，但加班情況反而變本加厲。

公務人員除需支援活動外，范綱祥議員指出，工程人力不足，工務機關缺額率達8.95％，遠高於市府平均缺額率2.94％，認為人事處對人力缺口掌握不清，徵才、留才方案治標不治本。

人事處稱逐年補足

根據人事處的缺額率計算，扣除留職停薪的員額，但其實截至2018年3月止，市府員工數總計6029人，在職人數5086人，計有943人不在崗位，比率高達16％，是缺額率的5.44倍，范綱祥說，以此倍數推估工程機關的人力，發現有高達48.7％的人都不在崗位上，代表真正在職做事的只有編制員額的一半，「這是很嚇人的情況」。

市府人事處指出，舉行活動都有讓公務員報加班，若超出則有專案處理，至於升格後也有增加員額，目前逐年補足。

(中國時報)

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