教室裝冷氣 正反意見熱戰

彰化縣校園全面種電，北斗國中面積最大，每年收益80萬元最高。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣校園全面種電，縣議員白玉如質詢指出，電源增加了，國中、小應全面裝冷氣。彰化縣長魏明谷表示，種電收入各校不一，不是每個學校都繳得起電費，但同意深入評估。環團則建議，買冷氣機不如投入綠建築。教育處也評估，因建築、老舊線路得配合改善，費用驚人。

費用驚人恐難負擔

彰化縣已有155間國中、小屋頂裝置太陽能光電板，為縣府增加6200萬元收益，4日議會總質詢，白玉如指出，電源增加，得直接回饋到孩子身上，要求教室全面裝冷氣，台灣夏天炎熱，加上少子化，父母心疼孩子，學校付不起電費，家長也願意負擔。

全面裝冷氣的話題發酵，反對者認為，不要變成「冷笑話」，指出多年前就有企業捐贈學校冷氣機，卻造成不少學校的負擔，不只是電費，更怕管線難以負擔，造成跳電、火災，打從裝成後，從沒有啟用過，在沒有安全評估前，不能再輕率地重蹈覆轍。

環團籲打造綠建築

環團也認為不符節能減碳原則，採購冷氣、改善線路和電費，不如更全面投入綠建築，打造更友善環境的校園空間。且台灣夏天雖熱，但7、8月就放暑假，真正使用得上只有5、6和9月。

縣府教育處長鄧進權表示，彰化縣5000多間教室全採購冷氣機，約需經費2、3億元，但初步評估，老舊建築和管線配合改善，比加裝冷氣設備費用高上10倍，短期內執行恐有問題；解決熱的議題，會從課程設計、改善校園環境等多方面著手。

魏明谷表示，種電收入各校從8萬到80萬元不等，支付電費能力不一，但縣府會深入評估，營造更舒適、友善的學習環境。

(中國時報)

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