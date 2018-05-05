綠島保護區民宿 縣府報違建

綠島海底下豆丁海馬郵筒提供投遞郵件服務，將是綠島潛水的亮點。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導
建案緊鄰柴口海域，經查未申請就興建屬於違建。（民眾提供）

綠島的潛水、浮潛勝地柴口保護區近來被遊客發現，緊鄰柴口海堤的土地上正在大興土木，貌似要開發成民宿等建築，由於建案緊鄰柴口保護區，質疑開發根本不合法。台東縣政府建設處指出，該建案確實未經申請，已經通報違章，將請民眾補件，若補件未過便會拆除。

嚴重衝擊生態環境

「豆丁海馬郵筒要推廣保育觀念，保護區的違建卻是最大的諷刺！」前往綠島的遊客表示，海底郵筒4日隆重開幕，但環島時卻看到緊鄰保護區的柴口海堤旁的土地，建物正在大興土木不斷長大，原本浮潛遊客行經的堤防階梯被堵住，工程施做的砂石則流進一旁的排水溝，對生態環境的衝擊可想而知。

記者實際走訪現場，發現建案緊鄰柴口橋，地基挖出土石堆在一旁，地基、鋼筋等基礎已經施作完畢，工程毫無遮蔽，建材、土石四處散落，令人瞠目結舌。

民眾強調，建物經過2周就越蓋越大，一旁就是柴口浮潛區，如果影響環境生態，甚至會衝擊浮潛觀光產業，相關單位應該盡速作為。

台東縣政府建設處表示，經查該處建築並未申請就直接興建，興建面積約162平方公尺，所在土地為都市計畫的景觀保護區，只有國防或特許用途可以申請興建建物，一般民眾興建營利建築甚至私用，基本上都不會通過。

補件未過便會拆除

建設處指出，本案已經接獲通報，清查後屬於違章建築，依建築法規定將發函勒令停工，並要求補件申請，如果申請未過，將要求業主限期拆除，超過拆除時限會列入強制拆除案，依法強制拆除。

(中國時報)

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