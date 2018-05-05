鶯歌永昌公園 活化再造啟用

鶯歌永昌公園啟用後，吸引不少小朋友在人工草皮上玩耍。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

緊鄰台鐵西部幹線的鶯歌永昌公園，經地方民代協助市府整合附近閒置公有地、啟動公園活化再造，4日上午在市長朱立倫主持下正式啟用，成為鶯歌地區親子悠遊的第一首選。

位於鶯歌陶瓷老街尖山埔路尾端的永昌公園，為10多年前蘇有仁擔任鎮長時所闢建，由於遊憩、體健設施老舊，隔鄰又有一處閒置已久的招商用地，在市府與地方積極爭取，並整合附近閒置公有地後，新的永昌公園於焉誕生。

朱立倫表示，繼鳳福、鳳祥公園完工後，市府在市議員蘇有仁協助下，於去年底啟動永昌公園活化再造，並設置全台首座以3D熔岩立體彩繪為主體的地景遊戲場，以及溜滑梯、攀爬網、攀繩、馬賽克跳樁座椅等遊憩設施，整合既有之體健及遊園步道等設施結合，不僅讓公園充滿自然文創氣息，也讓大人、孩童共同享有安全舒適的休閒環境。

由於選戰將屆，除了日前獲得國民黨提名的新人市議員參選人江怡臻、王明麗現身會場，宣布不再連任的蘇有仁，也和接替出征的長子蘇泓欽共同向民眾致意，朱立倫看到蘇泓欽還不諳拍照「卡位」之道，開玩笑地先命令蘇有仁「站遠一點」後，一把拉近蘇泓欽一起合照。

新工處表示，永昌公園總工程費約1200萬元，面積達5400平方公尺，在施工團隊聽取地方及公民團體意見後，以親子同樂的概念作為公園設計主軸，設置大人小孩、不分老少的健身樂活設施，更結合文創美學，讓永昌公園成為鶯歌親子悠遊指標首選。

(中國時報)

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