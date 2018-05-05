竹幫派吸收未成年 涉多案9收押

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中國時報
／竹縣報導

以梁姓男子為首的風飛砂幫風北會成員，近來積極吸收未成年幫眾壯大聲勢，除暴力介入土方生意，並四處向商家收取保護費，連娃娃機店、越南小吃店都不放過，有不從者即砸店，警方近日將梁等18人逮捕到案，檢方並向法院聲請將梁等多人羈押獲准。

警方調查，以22歲梁姓主嫌為首的暴力集團，之前即曾遭新竹縣警方以治平對象移送檢方偵辦，但梁交保後仍不知悔改，更積極吸收未成年人壯大自己聲勢。

梁等人日前為介入土方生意牟利，還派多名小弟向竹北地區的建築業者亮槍示威，遇對方有不從即圍毆建商公司成員成重傷。

梁同時把魔手伸入新竹縣多家夾娃娃機店與越南飲食店，並派員向商家收取保護費，若有不願意支付者，小弟即前往砸店，敲毀機台與飲食店設備，讓其無法營業，手段凶狠。

檢警還發現，此集團也曾破門闖入越南籍女子租屋處搜括財物，同時仗勢介入湖口榮光路私娼寮圍事賺取保護費，並與人發生糾紛進而毆傷人。

新竹縣警竹北分局在檢方指揮長達4個月的搜證後，近日見時機成熟立即收網，將梁等18人拘提到案，其中竟有10名未成年，警方並查扣犯案西瓜刀、本票、借據、讓渡書、毒品、失竊汽牌等，全案訊後依恐嚇、組織犯罪、毀損、毒品等罪嫌移送法辦，法院同時裁定將梁等9人收押。

(中國時報)

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