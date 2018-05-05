全國首所D.School 中山國中開課

2018年05月05日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市教育局編列1億2000萬元經費推動生活科技教育，領先全國引進「史丹佛D.School（跨域實創教育廊帶）」，第1所D.School4日在板橋中山國中揭牌啟用。朱立倫（右圖中，王揚傑攝）致詞表示，預計到2019年共建置4所D.School，期能啟發孩子成為改造生活的設計師。

教育局自2017年起推動「生活科技教育前瞻領航3年計畫」，包括建置4所D.School、12間科技工坊及28校科技教學空間。4日上午朱立倫出席首所D.School揭牌啟用儀式，並與同學進行「光柵測速機」試驗，對同學們的表現讚不絕口。

中山國中校長陳君武說，D.School強調孩子動手做及體驗，聚焦在思考、覺察，以及發現生活上的問題與不便，透過創意、設計去解決問題，這是這個廊帶最重要也是最有趣的地方。

朱立倫表示，台灣最重要的競爭力就在科技與創新，新北市要把「史丹佛D.School」觀念扎根在學校，而啟發孩子的創新、實驗及實做精神，就是在厚植台灣的競爭力。

朱立倫指出，未來會在北大高中、福和國中、永和國中設置D.School，由學校提出創新計畫，帶領孩子走向實驗創新，讓孩子有機會成為改造生活可能性的設計師。他也透露，教育部準備將這套新北市經驗推廣到全台。

教育局長林奕華表示，中山國中是首所跨域實創教育廊帶，以發展「交通載具」專題課程及「仿生設計」應用教學為特色，整合情境式、體驗式的跨科技、自然及藝術領域學習系統，課程不僅主張動手做，更強調孩子們解決問題的能力。

(中國時報)