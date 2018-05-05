台歐合作破詐騙案 91人遣台

苗栗檢警單位分批帶回跨國詐騙集團成員偵訊，其中90名成員被裁准收押禁見。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗檢警依高檢署交查歐洲電信詐騙集團機房案，經檢方指揮刑事警察局國際刑警科及苗栗縣警局刑警大隊專案偵辦，蔡姓男子等成員涉嫌在斯洛維尼亞、克羅埃西亞共和國和波蘭等地成立電信詐騙犯罪組織，向大陸民眾詐騙，初估不法所得逾6000萬元。

全案91名犯嫌被押返苗栗偵辦後，除1名孕婦外，另90人獲法院裁准收押禁見。苗栗地檢署4日宣布完整破獲該跨國且組織嚴密的詐騙集團，此案於今年1月18日，在斯、克兩國展開攻堅行動，成功在斯國破獲1處機房，逮捕36名台嫌，克國破獲2處機房，逮捕61名台嫌，總計97人，其中4人羈押斯國、2人羈押克國受審。其餘91名犯嫌於今年分批陸續遣送返台。

苗栗地檢署專案小組偵訊後，除1名孕婦予以交保外，其餘均認為犯罪嫌疑重大，有逃亡且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，陸續向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。期間動員了3位主任檢察官和14位檢察官，警方動員人數更為可觀。

遣送回台的犯嫌，有一批竟在班機上要酒喝不成，以語言調戲空姐，引來社會撻伐。而多數犯嫌在接受偵訊期間，坦言很擔心被遣送到大陸法辦，刑責會很重。

檢警調查，這些詐騙集團成員應訊時，幾乎口徑一致表示，是到海外從事電腦投注賭博，但檢警掌握的事證指向他們以電信詐騙，向大陸人民詐得逾6000萬元款項。

(中國時報)

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