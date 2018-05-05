獨養3子女 她獲4項模範母親

黃徐彩玉（左）與兒子黃昭榮（右），母子倆積極面對人生，投身環保志工行列。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

嘉義縣梅山鄉民黃徐彩玉，經歷兒子黃昭榮車禍成植物人、喪母，甚至先生因獨子意外抑鬱罹癌過世等傷痛，仍勇敢面對人生，獨自扶養3名子女長大。長女黃淑卿任職軍旅官拜上校，更是中華民國海軍史上首位一級作戰艦女性艦長。今年黃徐彩玉不僅因軍眷身分榮獲國軍模範母親，還獲得嘉義縣模範母親、梅山鄉模範母親，以及全國10大愛心母親合計4大殊榮。

65歲的徐黃彩玉說，當年婚後父親傳授丈夫黃崇信米糕與辦桌手藝，夫妻倆胼手胝足從賣米糕起家，後轉作流水席，慢慢打出名號，辦桌範圍遍及全台。夫妻倆靠著喜宴及辦理廟會料理的收入拉拔3名子女，也徹底改善家中經濟狀況。

不料，好景不常，9年前黃徐彩玉的兒子黃昭榮因車禍成植物人，緊接著母親往生，丈夫也因獨子車禍抑鬱罹癌過世。兒子後來雖奇蹟甦醒，卻失明且智力退化，但她並不怨天尤人，反而積極看待人生，也讓女兒黃淑卿、黃淑賢姊妹心疼苦了大輩子的母親；長女黃淑卿更投身軍旅，成為我國海軍首位一級作戰艦女性艦長。

黃徐彩玉後來因緣際會加入環保站當志工，帶著因車禍受傷憂鬱足不出戶的兒子黃昭榮，母子倆感染環保站志工們的笑聲和關心，逐漸打開心房找回生命意義；2013年底，母子更同時授證環保志工。

黃徐彩玉說，「黑夜不會永遠，一定會有天亮的」，她感謝3名子女孝順貼心，更感謝有機會投入環保志工一職，讓自己與兒子都重新有了生活重心，可以正向面對人生。

(中國時報)

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