第1000萬位遊客 送住宿券

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中國時報
、蔡瀚霆／新北報導

開館邁入第15個年頭的十三行博物館，為迎接第1000萬入館人次，特別舉辦「千萬人逛十三行」活動，即日起至31日凡入館者就可以參加抽獎；另外，第1000萬位入館的觀眾，將可獲得館方贈送的五星級飯店住宿券。

「十三行博物館為北台灣唯一以考古為主題的博物館，但一點都不古板！」十三行博物館館長陳春蘭表示，甫於今年4月底結束的考古生活節，2天內吸引超過4萬3千人共襄盛舉，創歷年新高。另外，今年積極打造北台灣最大之考古休閒園區「新北考古公園」，也將於11月試營運，以仿真歷史場景結合八里生態與科技的虛實互動，再現十三行生活聚落樣貌。

館方表示，創館至今參觀人次已達999萬2千人，即將突破1000萬人次，這次的「千萬人逛十三行」活動，第1000萬名入館觀眾可獲得花蓮「理想大地渡假飯店」兩天一夜住宿券；第999萬9999名及第1000萬01名觀眾，也可分別獲得花蓮「福容大飯店」及「兆豐休閒農場」住宿。

另外，即日起至31日入館的民眾即可參加抽獎，將抽出3人各獲2000元圖書禮券。更多活動資訊請至十三行官網＜http://www.sshm.ntpc.gov.tw/＞或粉絲專頁＜https://www.facebook.com/13hangmuseum＞查詢。

(中國時報)

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