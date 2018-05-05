魚菜共生零廚餘 嘉縣成績斐然

友善列印
中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

嘉義縣政府推動「全國零廚餘城市及校園」計畫，希望打造友善環境成功減排減廢，讓居住環境零廚餘，4日上午黑水虻飼育與運用示範計畫記者會上，嘉義縣副縣長吳芳銘展示由民和國小與邑米社區大學共同打造的全國第一座「學校零廚餘黑水虻飼育─魚菜共生」設施，未來將藉該設施的成功分享，有效改善全台灣甚至全世界傳統廚餘處理，新北市農產運銷公司還專程派員南下考察。

民和國小與邑米社區大學共同建置全國第一座「學校零廚餘黑水虻飼育─魚菜共生」設施，4日上午由副縣長吳芳銘宣布啟動。未來在2018年底前，將完成各鄉鎮市建置校園零廚餘示範點、種子教師訓練、全國示範區及教學平台，以及打造嘉義縣成為黑水虻處理廚餘全國標竿城市。

吳芳銘指出，黑水虻是種資源昆蟲，屬於腐食性昆蟲，幼蟲喜食腐物、餿水、糞便，對鹽、調味品、食物毒素及各化學添加劑都不敏感，特別喜好油膩的食物；成蟲狀如螢火蟲，以花蜜、露水為食，產卵量平均千粒左右，1隻幼蟲可處理廚餘或農牧廢棄物2至3公斤，分解廚餘效率驚人。

正當各國各縣市為了生活廚餘感到困擾，嘉義縣政府積極推動黑水虻飼育與運用計畫有效消滅廚餘，具有領頭羊與宣示意義，未來嘉義縣也將成功經驗複製到各大城市、校園，讓全台環境零廚餘，成功打造友善環境。

(中國時報)

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