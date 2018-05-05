網咖認識藥頭 乖小孩變毒蟲

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中國時報
／高雄報導

家住屏東信姓男子從小父母離異，長大後與父親從事小生意，是家人眼中乖巧、懂事的小孩，卻因上網咖認識藥頭，竟幫忙賣毒，高巿警刑大登門搜索查獲14包安非他命，信父神情落寞，不敢置信乖小孩竟然是毒蟲。

市刑大隊偵七隊與屏東分局今年元月查獲毒品，向上溯源發現35歲信男對外自稱「老B」，他以自家為據點，以每小包約0.3公克500元販賣安非他命，交易時就選在住處附近只能單人進出的小巷口，藉此避人耳目。

警方經3個月長期埋伏蒐證，掌握對方賣毒事證，3日清晨6時許，持搜索票、拘票兵分多路收網，在信男住處扣到電子磅秤、夾鏈袋2包、安非他命14包、販毒用手機1支，邱姓等6名藥腳也陸續到案，移送後信男因毒品罪被收押。

信男從小父母離異，由阿公、阿嬤一手帶大，後來與父親一起從事小生意，生活無虞，是家人眼中乖巧懂事的小孩，警方登門時，信父一臉驚訝，不敢置信從沒讓他擔心的乖小孩竟然是毒蟲，搜出毒品後神情更是落寞。

警方指出，信男無前科，由於個性木訥，平常會獨自到附近網咖上網，他供稱因在網咖認識綽號「阿進」男子向他兜售安非他命，還遊說他幫忙販賣，為了替辛苦的父親分擔家計才答應，對於被查獲毒品，後悔已來不及。

(中國時報)

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