農遊新北 體驗路線任君選

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中國時報
／新北報導

農村體驗正夯，新北市農業局建置「來去農家DO一日」平台，彙整新北市全年度農遊資訊，更結合在地農村社區，5月起在石碇、石門、平溪、坪林、瑞芳、貢寮等地陸續推出特色農遊路線，鼓勵民眾以行動支持新北市優質農漁業。

新北市農業局4日舉辦活動開跑記者會，邀請在地店家帶領大家製作特色茶珍珠，農業局長李玟說，新北市孕育豐富優質農漁產品，除推廣行銷農特產，近年許多農村社區紛紛發展農事休閒體驗及環境教育工作，到農村不再只是買菜、吃飯，許多社區紛紛開創在地特色，讓民眾有機會深入認識體驗農家生活。

李玟說，農業局今年精選多條農遊體驗路線，除有豐富文化生態導覽，還有機會嘗試製茶、採筍、米食手作及各式農漁村體驗活動，遊程強調在地參與、在地經營，讓在地人說家鄉故事。

農業局說，本次活動推廣「為環境做一件事」的理念，鼓勵遊客從食、衣、行、育、樂、購等生活層面為環境保育身體力行，體驗活動包括「水水石碇賞遊烏塗」、「田田石門農遊嵩山」、「茶蕨坪林遇見金瓜」、「山珍筍味綠活平溪」、「濱海奇岩海味瑞芳」、「漁遊卯澳里山貢寮」，精采可期。

活動5日上午8時開放「石碇、坪林、石門」3條路線網路報名，詳洽「來去農家DO一日」網路平台www.ecoshintour.com/farming。

(中國時報)

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