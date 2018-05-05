禿頭韓國瑜洗頭 想拉電火球一起洗

國民黨新生代鍾易仲（後）參選鳳山區市議員，4日首度嘗試直播宣傳，邀禿頭的黨部主委韓國瑜（前）體驗傳統洗頭服務。（鍾易仲提供）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高市議員初選開跑，鳳山區新人鍾易仲4日嘗試直播宣傳，竟突發奇想邀禿頭的黨部主委韓國瑜體驗洗頭，韓國瑜自爆28歲失戀後，隔年即掉髮變成現今模樣，他感嘆洗頭業景氣凋零，還說有機會找邀電力超強的蘇貞昌一起來洗頭。

國民黨新生代發揮創意，參選鳳山區市議員的鍾易仲腦筋動到韓國瑜「頭上」，4日舉辦第一次「易起來直播」宣傳活動，即邀請韓國瑜到鳳山的傳統理髮廳洗頭，和店家談論傳統手藝沒落、經濟提振等民生議題。

直播內容越勁爆越好，鍾易仲當場詢問韓國瑜何時開始禿頭，沒料到韓國瑜大方坦言，29歲就因失戀情緒低落，導致大量掉髮，但也有好處，1年洗1次頭就夠，每次都洗得超快，而且煩惱真的變得比較少。

韓國瑜還說過去在立法院，和立委同僚黃義交常一起理髮，黃義交每次都要耗費1個小時，他則是5分鐘就搞定，省下很多時間。

洗頭過程中，鍾易仲說高雄現在首重創造就業機會，讓年輕人能夠留在家鄉發展，老闆娘阿麗也說，景氣不好，理髮廳收入確實受到影響，尤其傳統手藝沒落，根本沒人願意來當學徒，眼看著生意做不下去。

韓國瑜相當感慨，體驗洗頭樂趣後，也嚷著要找機會拉「台灣最強電火球」蘇貞昌一起來享受阿麗的洗頭手藝，2個禿頭一起洗頭，幫店家創造宣傳話題。

(中國時報)

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