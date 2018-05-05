金頭腦許秀央 護理界發明王

2018年05月05日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市第6屆「護理傑出獎」4日頒獎，在淡水馬偕25年的許秀央，堪稱護理界發明王，推出「頭戴式頭圍測量尺」、「傷口換藥檯」、「樂齡三合一輔具扶、行、桌」等專利創新護理產品，許秀央說，照顧病人是她們的職責。

新北市長朱立倫4日頒獎給41位得獎者，他說，隨著國人平均餘命的延長及超高齡社會的來臨，護理人員將扮演更重要的角色，是國家最重要的資產，新北市幅員廣大，他感謝在各領域堅守工作崗位付出的護理人員。

衛生局長林奇宏說，新北市目前有1萬8千多名執業護理人員，2013年起，新北市推出護理傑出獎，經初審及決審二階段嚴謹的討論後，評選出「護理貢獻獎」、「教研貢獻獎」及「特殊貢獻獎」3大獎項，今年有41位得獎者。

獲得護理貢獻獎的淡水馬偕組長許秀央，不僅臨床表現認真負責，還帶領護理科同仁腦力激盪，激發大家創意思考，以病人為中心開發多項創新作品且屢獲我國新型專利。

衛生局說，2015年許秀央與團隊推出「頭戴式頭圍測量尺」方便快速又安全測量嬰兒頭圍；2016年「傷口換藥檯」降低醫人員重複低頭彎腰職業動作，防止職業傷害；2017發明「樂齡三合一輔具」、「防護裝備一把罩（乙+丙級防護裝備包）」，堪稱護理界發明王。

許秀央說，自己是做本分該做的事，為病人著想，是她們的職責。

朱立倫說，辦理護理傑出獎是國內第一個由公部門主辦評選，就是要讓新北市所有護理同仁知道，不僅沒有忘記你們，還要表彰你們的辛苦。

(中國時報)