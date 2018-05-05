創作結合生態 成龍溼地有藝思

2018年05月05日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

「成龍溼地國際環境藝術節」4日舉辦成果展，展出來自5國6名藝術家的6件裝置藝術創作。今年的主題為「做伙倒轉來」，回顧並探討環境藝術如何與地方緊密集合，進而營造在地化與國際化兼具的生態藝術村。

成龍溼地國際環境藝術節邁入第9年，4日成果展由雲林縣政府祕書長黃玉霜、林務局副局長廖一光等人共同主持。

黃玉霜表示，成龍溼地原是一片農地，32年前因地層下陷及韋恩颱風引發海水倒灌成為溼地。一個無法掌控的自然力量，透過環境教育與藝術創作，讓更多人了解除了面對大自然的變化，也要接受現在的環境。

觀樹教育基金會主任王昭湄也說，基金會不僅希望成龍村未來是個藝術村，更是個永續存在的「環境學習聚落」；即使日後基金會撤離，當地居民也能延續生態環保理念，並善用「貨櫃屋賞鳥牆」、「環保高腳屋」等硬體設施。

今年的藝術節由美國策展人艾捷音徵選出2名台灣藝術家，以及來自印尼、法國、義大利、日本的4名藝術家，作品名稱分別是《亙時》、《成龍庇護所》、《溼地上的羽翼》、《浪花》、《9橋》及《彩虹時光機》。

藝術家們創作時，盡量選用自然可取得、可生物分解材料，例如蚵殼、漂流木、蘆葦、竹子、土壤、砂等，以強調生命的自然循環，並呼籲大家共同關注溼地環境的特殊性與環境議題。

(中國時報)