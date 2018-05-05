壹參藍旅 創新研發接軌業界

靜宜大學化粧品科學系4日舉行「壹參藍旅」畢業成果展；師生創新研發成果，令與會業界代表為之驚豔。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

靜宜大學化粧品科學系4日舉行「壹參藍旅」畢業成果展！結合化粧品機能性原料開發、配方設計、檢驗技術及產品行銷等，分成「專題論文」及「商品設計成果」兩大主題展出，創新研發成果令業界為之驚豔；副校長王俊權勉勵學生透過成果展，將4年所學與業界無縫接軌。

「壹參藍旅」成果展邀國內外知名第一化粧品、霓淨思、無患子生技、迪士國際、佳旭國際等公司共襄盛舉。會中發表28篇研究開發成果論文、8組設計研發新產品；從企畫、配方選擇、產品製成到行銷，全是學生腦力激盪成果。

化科系主任林智健說，今年成果展以「壹參藍旅」為主題，象徵第13屆化科系學生即使面對荊棘密佈、篳路藍縷仍屹立不搖；成果展作品可成為重要履歷，提升就業競爭力。

助理教授吳姵萱在專題論文中，透過「以奈米載體技術開發包覆白藜蘆醇的功效評估」研究；「白藜蘆醇」是多酚類化合物，廣泛運用在保養及保健食品上，創新研發技術校方專利申請中。

林智健以「添加維他命E包覆去氧化熊果素的美白功效影響」為題；表示「去氧化熊果素」是近年被看好的美白成分，在高溫中易分解成目前保養品禁用的「對苯二酚」。

副校長溫嘉憲指出，畢業專題成果展是大學生涯最後一哩路，除呈現所學專業及「做中學、學中做」成果，更與產業無縫接軌，成為業界生力軍。

(中國時報)

繁星上科大 東水、恆春工商亮眼 聚眾打砸 暴力集團法辦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。