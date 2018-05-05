壹參藍旅 創新研發接軌業界

2018年05月05日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

靜宜大學化粧品科學系4日舉行「壹參藍旅」畢業成果展！結合化粧品機能性原料開發、配方設計、檢驗技術及產品行銷等，分成「專題論文」及「商品設計成果」兩大主題展出，創新研發成果令業界為之驚豔；副校長王俊權勉勵學生透過成果展，將4年所學與業界無縫接軌。

「壹參藍旅」成果展邀國內外知名第一化粧品、霓淨思、無患子生技、迪士國際、佳旭國際等公司共襄盛舉。會中發表28篇研究開發成果論文、8組設計研發新產品；從企畫、配方選擇、產品製成到行銷，全是學生腦力激盪成果。

化科系主任林智健說，今年成果展以「壹參藍旅」為主題，象徵第13屆化科系學生即使面對荊棘密佈、篳路藍縷仍屹立不搖；成果展作品可成為重要履歷，提升就業競爭力。

助理教授吳姵萱在專題論文中，透過「以奈米載體技術開發包覆白藜蘆醇的功效評估」研究；「白藜蘆醇」是多酚類化合物，廣泛運用在保養及保健食品上，創新研發技術校方專利申請中。

林智健以「添加維他命E包覆去氧化熊果素的美白功效影響」為題；表示「去氧化熊果素」是近年被看好的美白成分，在高溫中易分解成目前保養品禁用的「對苯二酚」。

副校長溫嘉憲指出，畢業專題成果展是大學生涯最後一哩路，除呈現所學專業及「做中學、學中做」成果，更與產業無縫接軌，成為業界生力軍。

(中國時報)