兩韓啟示 蔡習會先要民族認同

2018年05月05日 04:10 中國時報 主筆室

南北韓日前舉行第三度領導人峰會，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩共同簽署了《板門店宣言》，宣示要共同開啟和平的新時代。朝鮮半島由戰爭走向和平，局勢快速緩和，人們開始問同樣的問題，兩韓可以，兩岸為何不行？蔡英文趁機提出「蔡習會」的意願，卻引起大陸《環球時報》的冷嘲熱諷。

其實，兩岸交流的廣度和深度遠非兩韓所能及，兩韓至今還在商量重啟離散親人重聚的問題，兩岸之間早已實現了大三通，人員往來暢通無阻，經貿互動不斷提升，兩岸同胞的命運共同體也在逐步建構之中。從這個角度看，兩岸應該邁向民族統一的更高台階，但現實上，兩韓在政治、軍事層面的互信正快速累積，兩岸的大門一度在「馬習會」打開，現在卻又重新關上。

蔡英文看起來不覺得這是一個問題，面對提問，她輕描淡寫指出，只要不設前提和對等，她也期待蔡習會的上演。顯然，蔡英文對兩韓和解似乎存有相當多的誤解，因為兩韓領導人的會面並非沒有前提。恰恰相反，在韓戰陰影籠罩下，在意識形態、制度與戰略利益上南轅北轍的兩韓，領導人互動是不可想像的。而且半島局勢因北韓不斷試爆核武、試飛遠程飛彈而不斷惡化，甚至大有難以收場之勢。「文金會」能夠順利舉行，答案其實很簡單，文在寅將半島和平與民族統一視為核心價值，願意為此穿梭中、美之間，北韓也感受到他的誠意，及時調整政策，接過了文在寅的橄欖枝，原本被視為東北亞火藥庫的半島問題，在南北雙方「心靈契合」下發生了逆轉。

值得注意的是，儘管在此之前南北韓勢同水火，但雙方在核心問題上並無衝突，那就是雙方都認為自己是朝鮮民族的一部分，並致力於實現終極統一。解決的路徑則在於「民族命運自決的自主原則」，潛台詞就是擺脫冷戰格局和大國博弈的枷鎖。這次雙方簽署的《板門店宣言》再度對上述原則做了清楚明確的宣示。

形成鮮明對比的是，這一核心原則正是當前兩岸問題的根本癥結所在。雖然兩岸交流愈發緊密，但台灣的政客卻還在「去中國化」的道路上漸行漸遠，青年世代在獨派論述長期洗腦下，將大陸視為外國，過去不成問題的民族認同問題，如今卻成了最為難解的問題，並構成兩岸和解的最大障礙。在這種情況下，作為執政者，到底是聽之任之，還是撥亂反正，就已經變成重大的戰略抉擇問題。試問，如果蔡政府不在「去中國化」上倒行逆施，大陸怎麼會對蔡政府充滿不信任？如果蔡總統能夠公開宣示兩岸同屬中華民族，願意尊重、發揚中華傳統文化及兩岸歷史連結，兩岸心理距離又豈會愈拉愈遠？

很多人或許會認為，台灣人與大陸的心理距離不斷拉開的始作俑者，應該是大陸的打壓，這顯然混淆了因果關係。看看南北韓即可知道，雙方並沒有因為彼此的軍事對立而改變民族認同。也就是說，兩岸的政治分歧及現實矛盾並不構成追求台獨和去中國化的理由。民族情懷即便是在當今追求個體價值的時代，也絲毫不會過時。

面對東北亞局勢的歷史性巨變，我們誠摯呼籲蔡英文，能夠真正承擔起領導人的責任，為台灣人的幸福未來，勇敢邁出兩岸和解的第一步，公開宣示「台灣人就是中國人」，在中華民族共同利益的基礎上互信互賴。如果蔡英文能夠做此宣示，不僅在台灣可以起到撥亂反正的作用，而且可以在對岸極大提升台灣的正面形象，也讓大陸民眾對台灣的反感煙消雲散。

蔡政府不必擔心，宣示兩岸一家就是自我矮化，也不必認為這會降低台灣的談判籌碼。兩岸的政治分歧，當然不是一朝一夕可以解決，一如半島局勢也並非今時今日所能解決。但最重要的是，兩岸應該邁開和解的第一步，也需要重新走上互信累積的進程，在政治現實上，和解對台灣最有利。

兩岸交流走了30年，有過成功的經驗，也有過錯誤的教訓，但問題終歸需要解決。蔡英文若要爭取有利的局面，就應記取經驗，改弦更張，「蔡習會」就有實現的可能。

(中國時報)