2018年05月05日 04:10 中國時報 主筆室

政治人物首重誠信與謙卑，民眾最厭惡的是毀諾又油腔滑調的政客，民進黨新北市長參選人蘇貞昌正是這副嘴臉。最近6家民調公司的數據顯示，蘇都大幅落後國民黨參選人侯友宜，蘇竟呼應民進黨祕書長洪耀福「國民黨操作假民調」的說法，就是最明顯的例證。

民調數字會有落差，但這麼多家民調顯示侯友宜大幅領先，蘇貞昌該捫心自問，為何他重出江湖參選，還落後人生第一次參選的侯友宜那麼多？而不是昧著良知誣指民調做假。

蘇貞昌就是輸！原因很簡單，蘇的參選動機太多私利盤算，他已連任兩屆台北縣長，且從台灣尾屏東縣長做到台北縣長與行政院院長，如今為己利，竟剝奪子弟兵吳秉叡的參選權，連黨內同志都有人發出不平之鳴。

蘇更大的罩門是曾在保生大帝前發誓「不會選第三次」，如今毀諾參選，不但欺騙神明，為了合理化參選理由，硬拗保生大帝與他一樣，為新北市民他必須跳下來救苦救難。

這種把神明拖下水的說法，恐怕自家人也聽不進去。蘇貞昌的台大法律系學姊呂秀蓮日前就公開說過，新北市朱立倫及侯友宜做得不錯。可見蘇嘴中的救苦救難，滿腦子只是為己盤算。

晚清名臣曾國藩為了「天津教案」處理不當，愧疚寫下「外慚清議，內疚神明」，是對良知的自省與對神明的敬畏，也是從政素養。蘇貞昌已打滾政壇40年，其民調會如此大幅落後侯友宜，正是「外慚清議，內疚神明」的反射。

綜觀新北市長選戰的侯蘇對決，一個尊奉敬拜關公，終生以實踐公義為己志；一個是連神明也敢騙，滿腦子盤算個人私利。這一票，選民會瞪大眼再投，因為神明也在看！

(中國時報)