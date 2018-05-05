2018年05月05日 04:10 中國時報 張慧英

以色列總理納坦雅胡日前親自開記者會爆料說，伊朗在2015年簽訂限核協議後仍暗中發展核武，這其實是在為美國總統川普退出《伊核協議》預作舖陳，看來川普5月12日就要撕毀協議了。

納坦雅胡聲稱以色列情報機構取得10萬筆核武紙本和電子檔案。伊朗曾經想發展核武，有這些資料也不足為奇，重點是現在是不是違反協議祕密研發核武，而這點納坦雅胡完全提不出證據。美國白宮發言人桑德斯發聲明稿說，美國知道的和以色列情資一樣：伊朗擁有健全且祕密的核武計畫。但新聞稿原本是用「has」，後來卻改成「had」，這個過去式意味著美國也不能確認伊朗現在有在祕密搞核武。

找不到犯罪證據，憑什麼判人家刑呢？英、法、德、俄和歐盟都不買帳，認為並無伊朗違約的鐵證，反而更加證明《伊核協議》的必要性。不過一再批評《伊核協議》「糟糕」的川普，堅持要修改協議中的日落條款，不讓伊朗在2025年後可逐步重啟部分核子計畫，而伊朗已表明拒絕接受，歐洲盟國也認為此事難度太大，亦無急迫必要，重點是估計和伊朗不會談出更好的協議，因此不宜捨棄現有的協議。

《伊核協議》得來不易，伊朗的核武計畫曾經為中東帶來緊張，溫和派的魯哈尼2013年當選總統後，為了解除制裁，決定和西方和解。2015年伊朗和聯合國安理會5個常任理事國、德國及歐盟簽署了限核協議（全名《聯合全面行動》，縮寫為JCPOA），迄今伊朗一直履行協議，並不曾被發現有違約的行為，但才過了3年，川普就硬逼著要改，魯哈尼也是有國內壓力的，不可能被押著低頭。

就言行來看，川普是要重新把伊朗定位為重大敵人，並且捨棄表面的中立，更鮮明地支持以色列。作為什葉派領導的伊朗，和遜尼派領袖沙烏地阿拉伯，在敘利亞、黎巴嫩、葉門都上演著伊、沙的代理戰爭；美國力挺沙國對抗伊朗，和俄國則是一對更高層的影武者。伊、俄在敘利亞支持阿塞德總統，現在阿塞德政權重新回穩，土耳其趁機狂攻與美國合作的庫德族，而美國為避免挑起更大事端，對庫德族宛如用過即棄般置身事外。

現在敘利亞的局面已是伊朗、俄國及阿塞德占上風，美國輸了勢頭，對未來終局的國際協商恐怕使不上太大的力，這對美國當然是一項挫敗，因此川普想回過頭來嚴厲對付伊朗。法國總統馬克洪想以增加條款限制伊朗長程飛彈來補強《伊核協議》，不過伊朗不打算接受。而川普想讓伊朗退回與西方關係惡化、受經濟制裁箝制的狀態，因此可能也沒興趣。

說來弔詭，川普一面要和北韓領導人金正恩談和平協定換廢核，一面又要在毫無違約證據下片面撕毀《伊核協議》，川普自認這可以警告北韓必須乖乖遵守協議，但在外界看來，這卻只證明川普隨時可以翻臉不認帳，對北韓反而是個負面示範。

其實伊朗的核武威脅力真的差北韓很多，之前只嘗試進行提煉濃縮鈾，即使伊朗放話說，如果川普撕毀協議就要大力重啟核濃縮，但也仍表明不會製造核彈。這和核爆、氫爆、洲際飛彈都做過的北韓，實在差了十萬八千里。川普對金正恩是一張臉，對伊朗又是另一張臉，只能說伊朗輸在核武不如人，魯哈尼不能在國內獨裁一尊，而且身邊沒有一個中國老大哥撐腰。

(中國時報)