強勢拔管 蔡政府等著「插管」

2018年05月05日 04:10 中國時報 黎家維

台灣歷經民主化多年，沒想到在五四運動的99年後，台大師生與校友竟然還在為捍衛大學自治與學術自由而抗爭，何其可悲！

蔡政府原以為「拔管」只是小事，一般民眾對於台大大學校長是誰根本無感，只要透過網路與輿論戰，隨便扣上違法赴陸兼課或與財團利害關係甚密就可將台大與管中閔抹黑定罪。但當蔡政府傾全朝之力，還拿一個操守與道德爭議更高的教育部長來「拔管」時，民意卻早已不站在蔡政府那邊了。

在卡管爭議中，民進黨把教育部推上火線，政客全躲在教育部後面，讓一個小小人事處長與擅於國教的部長獨自承擔壓力，歹戲拖棚。潘文忠堅辭教長後，繼任的吳茂昆戲演得更荒誕。政治敏感度高的台北市長柯文哲都清楚感受到「拔管」反彈力道的強大，甚至表示「不知道哪個白癡決定了這個白癡政策」。甫投入新北選戰的蘇貞昌也明白表示卡管影響選情，應及早落幕。但奇怪的是，蔡政府卻偏要硬幹？

在台北的政治圈內，一黨獨大的民進黨政府，以為「英賴菊合體」後可以喊水結凍，但這正暴露出在黨政高層小圈圈的思考下，與實際民意早已嚴重脫節。綠營政治人物可能因選舉在即，一方面怕忤逆當道，另方面更擔心與選民作對，紛紛噤聲不語。政務官敏感到連「這不是我主政事項」都要連說7次以「明志」。此時，可能只有遠在日本，不用直接面對蔡總統與選民的駐日代表謝長廷敢站出來表示「保障大學自治絕對必要」。可是此刻，「英賴菊」還聽得見小圈圈之外的真實聲音嗎？

事實上，在檯面下政治黑手伸得越長，在檯面上就越必須斷然撇清，不僅不能對此事有任何公開表態，還需要白手套代為執行。因此，綠營立委與政務官在此時通通人間蒸發，而教育部就成為遮掩政治黑手的白手套，而「由教育部依法行政」則是欲蓋彌彰的官方說法。

根據媒體最新民調，有高達56%的民眾都認為此次「卡管」有政治力介入，認為沒有的僅有9%。即便政黨認同偏向民進黨的，也有49%認為有政治力介入。更有44%的民眾認為應尊重台大遴選結果。可見人民的眼睛是雪亮的，同是台大人的蔡總統和賴清德院長還能裝作沒看見嗎？

蔡政府手段粗暴的「拔管」，讓台灣的大學自主幾乎奄奄一息，但強勢「拔管」的後遺症正持續發酵。今天站在教育部對立面的不只是台大，更不只有管中閔，而是全台灣的大專院校與師生們，以及有良知的知識分子。若蔡政府繼續充耳不聞，這把「新五四運動」的大火，將可能把支持度已低迷不堪的民進黨政府送進加護病房，等著「插管」！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)