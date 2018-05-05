賴清德還在為非核畫餅

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中國時報
謝英士、高思齊

行政院長賴清德4日在立法院報告時強調，2020年紅害一定可以減半，2025年空汙總排放量也會降低，即使深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空氣汙染的影響。賴院長所描繪的美麗圖像真的會出現嗎？恐怕不會。

事實上，燃煤電廠是全台氮氧化物、二氧化硫、汞及二氧化碳等空氣汙染物的最大排放源。根據台電數據，深澳燃煤電廠運轉後，每年也至少將排放1438公噸硫氧化物、1034公噸氮氧化物、268公噸懸浮微粒，賴院長口中所謂「不會造成空汙影響」的說法不知有何科學根據？

這些謊言是民進黨為了實現「2025非核家園」所編織出來的。為了實現這個「理念」，民進黨政府正以一連串錯誤的政策、錯誤的心態、不負責任的作為，提出2025能源政策：亦即30%燃煤，50%天然氣，20%再生能源，這樣的「高碳」發展模式，代價之大，恐將台灣帶入險境。

台電去年燃煤使用量已攀升至1784.4萬公噸，創下5年新高，其中汙染相對高的燃料煤逐漸取代亞煙煤，對空氣品質影響有多大，政府並未依法啟動「政策環評」程序，負責任地告訴人民。

至於天然氣需求量也預計從目前1年1400萬公噸，提高到2000萬公噸以上。燃煤與天然氣俱為化石燃料，在「淘汰化石燃料」已成為全球趨勢下，台灣卻反其道而行，「自主」選擇走向高碳的經濟模式，不論從經濟、環境、國民健康等層面來看，都是注定失敗的一條路。

2015年我國通過溫室氣體減量及管理法，本可視為低碳轉型的契機，如今看來，「法治規範」終究難敵「政治意志」。政治只是執政者遂行理念的工具，責任則付諸一炬。

著名的德國政治經濟學家和社會學家馬克斯．韋伯曾說：「在人類的政治行為中，必須從政治義務和行動的後果出發，而不僅僅從善良意願、良好動機、偉大信念出發。」也就是有名的「理念型政治」與「責任型政治」的分野。光有理念而不負責任的政治，是沒有倫理的政治。

非核家園的理念再良善、再偉大，且寫在任何一部法律上，都要從政治倫理與責任的角度思考所衍生的問題，而不是一意孤行。否則，所有的政治人物都只能順從理念，而將政治作為工具而已。

民進黨的「非核家園」如果溢脫責任政治的範圍，只強調理念、只強調「多數民意」，那麼一個以理念而害眾生、以理念而害責任的不良政治倫理觀將會成為民進黨的註記，傷害台灣的惡果恐將用我們的環境與下一代的幸福償還。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長，高思齊為研究員）

(中國時報)

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