2018年05月05日 04:10 中國時報 蕭蒼澤

行政院會日前通過《實價登錄地政三法》修正草案，法案若三讀通過，未來實價登錄將精準揭露門牌號碼、每戶房屋成交價，修法後並溯及過去204萬件已登錄資料。在個資疑慮方面，以去識別化方式執行，即不提供查詢買賣雙方的姓名、身分證字號、公司統編及聯絡方式等公開放在公部門網站讓民眾查詢。但仍有部分民眾擔心個資外洩的問題。

實價登錄門牌全都露，雖然外界看法兩極，但這是國際趨勢，目前最大的問題是台灣民情和先進國家不太一樣，許多國家沒有像台灣這麼濫用個資，透過許多公開資料比對一下，便可查到售屋人，這是令許多民眾感到憂心的重要原因。

另外，中國人講究風水，同棟可能只有幾戶因面路沖、壁刀等風水爭議，價格有差異，實價登錄也未必能真實反映市場行情。

但整體來看，實價登錄門牌全都露對消費者應是好事，特別是將過去204萬件登錄資料一起揭露，這段時間剛好是房地產由上而下的軌跡，可讓買方不用過度猜測行情，有助交易認知過程的磨合，對房價透明化極有幫助，有利於提升房地產交易。

在規範登錄錯誤方面，草案規定處分買賣雙方並加重罰則，建議主管機關內政部應改善登錄系統，力求簡便，並設偵錯機制，發現錯誤後限期民眾改正，若逾期不改再予以處分應較為合理。

觀察各先進國家的房地產實價登錄作法，儘管詳細列出每戶價格、門牌號碼、屋齡折舊等，個資把關仍是滴水不漏。期待未來政府也能提出確實保護個資的配套措施，消除民眾疑慮，讓實價登錄順利施行。（作者為律師）

(中國時報)