實價登錄別洩隱私

友善列印
中國時報
蕭蒼澤

行政院會日前通過《實價登錄地政三法》修正草案，法案若三讀通過，未來實價登錄將精準揭露門牌號碼、每戶房屋成交價，修法後並溯及過去204萬件已登錄資料。在個資疑慮方面，以去識別化方式執行，即不提供查詢買賣雙方的姓名、身分證字號、公司統編及聯絡方式等公開放在公部門網站讓民眾查詢。但仍有部分民眾擔心個資外洩的問題。

實價登錄門牌全都露，雖然外界看法兩極，但這是國際趨勢，目前最大的問題是台灣民情和先進國家不太一樣，許多國家沒有像台灣這麼濫用個資，透過許多公開資料比對一下，便可查到售屋人，這是令許多民眾感到憂心的重要原因。

另外，中國人講究風水，同棟可能只有幾戶因面路沖、壁刀等風水爭議，價格有差異，實價登錄也未必能真實反映市場行情。

但整體來看，實價登錄門牌全都露對消費者應是好事，特別是將過去204萬件登錄資料一起揭露，這段時間剛好是房地產由上而下的軌跡，可讓買方不用過度猜測行情，有助交易認知過程的磨合，對房價透明化極有幫助，有利於提升房地產交易。

在規範登錄錯誤方面，草案規定處分買賣雙方並加重罰則，建議主管機關內政部應改善登錄系統，力求簡便，並設偵錯機制，發現錯誤後限期民眾改正，若逾期不改再予以處分應較為合理。

觀察各先進國家的房地產實價登錄作法，儘管詳細列出每戶價格、門牌號碼、屋齡折舊等，個資把關仍是滴水不漏。期待未來政府也能提出確實保護個資的配套措施，消除民眾疑慮，讓實價登錄順利施行。（作者為律師）

(中國時報)

賴清德還在為非核畫餅 田長沛：新五四運動 為價值而戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。