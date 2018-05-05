70年首例 諾貝爾文學獎今年停頒

2018年05月05日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

負責頒發文壇最高殊榮諾貝爾文學獎的瑞典學院4日宣布，今年不頒發此獎，將延到明年。瑞典學院去年底捲入性侵指控後令多名評審離職。風波延燒至今陰影揮之不去，終令瑞典學院暫停文壇年度盛事，創下二戰後將近70年來首例。

疑涉金融犯罪 警調查

瑞典學院聲明表示，「我們決定將宣布2018年諾貝爾文學獎得主的時間，延後到明年提名2019年諾貝爾文學獎候選人的時刻」。一名院士衛斯伯格先前告訴《衛報》，獎項將到明年10月再公布。

該學院暫緩頒發文學獎的原因始於去年底全世界興起的「我也是」（#MeToo）反性騷擾運動。去年11月，18名女性對瑞典學院前院士佛洛斯坦遜女士的丈夫阿爾諾提出性侵指控。部分女性聲稱在瑞典學院遭侵犯。在瑞典文化界深具影響力的阿爾諾對這些指控一概否認。

瑞典學院在調查性醜聞之際，4月20日又發表聲明，坦承過去幾度發生文學獎得獎人選外洩事件。此外，瑞典警方上月底宣布對與該院有關的金融犯罪行為展開初步調查。

評審掀辭職潮 不足額

瑞典學院經過投票表決後，拒絕將佛洛斯坦遜從院士名單中開除。這項作法備受抨擊，加上醜聞打擊導致該院分裂，引發一波辭職潮。辭職者包括佛洛斯坦遜及瑞典學院常任祕書長丹妮奧斯。原有18人的評審團隊目前僅剩10人，未達到法定人數的12人。

瑞典學院代理常任祕書長奧森聲明說，「我們認為在宣布下一位諾貝爾文學獎得主之前，有必要投入時間以使公眾恢復對學院的信任。」

諾貝爾文學獎是按照瑞典著名化學家、炸藥發明家諾貝爾的遺囑於1895年設立，瑞典學院每年頒給在文學領域有傑出貢獻的作家。截至去年，已有114人獲此殊榮。此外，有7年沒有頒發文學獎，分別是1914年、1918年、1935年、1940年至1943年，是因為第一次及第二次世界大戰。

(中國時報)