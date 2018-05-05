抗癌童邱湘云 返校讀書最快樂

2018年05月05日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

小五女童邱湘云罹患髓母細胞瘤等3種癌症，5年來不斷進出醫院化療，讓她沒了頭髮、眉毛，在家人與同學陪伴下展現堅韌生命力，獲選今年高雄市慈孝家庭楷模，並獲提報總統教育獎；母親節將屆，她在安寧病房虛弱說出：「媽媽，我愛妳！」讓媽媽蘇莉雅既不捨又欣慰。

高市橋頭區仕隆國小五年忠班學生邱湘云5歲時因發燒求診，診斷出罹患「髓母細胞瘤」，接受開刀治療半年後又出現「多形性膠質母細胞瘤」，先後動過6次手術；去年8月竟再檢查出「非合何杰金式淋巴癌」，右肺10公分腫瘤，並轉移至骨頭、脊椎，家人聯繫加拿大多倫多兒童醫院收案檢驗，做過硼中子捕獲人體實驗，是全台第2個多種腫瘤的兒童個案。

邱湘云深受癌症所苦，但不想生命中只有病房，化療完畢就回學校上課；仕隆國小校長蔡惠淑說，湘云只要體力許可仍會到校，露出笑容和同學一起上課。儘管勇敢，但湘云仍難敵病魔無情摧殘，日前已住進高醫安寧病房，並裝上24小時嗎啡幫浦減輕痛苦，全校同學也一起為她集氣，盼她早日脫離病魔，回到最喜歡的校園。

媽媽蘇莉雅說，湘云是個貼心、為別人著想的小孩，雖然沒有坦白告訴她病情不樂觀，但爸爸對湘云說：「生命有長有短，重要的是過得有意義」，湘云心裡有數沒說什麼，只是流下眼淚。

蘇莉雅說，湘云抗癌之路得到許多貴人幫忙，也希望能夠成為別人的貴人，因此決定將慈孝家庭楷模的1萬元獎學金，捐給中華民國關懷腦瘤兒童協會。

(中國時報)