了悟生死 洪啟嵩以藝術弘法

2018年05月05日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

「不是我畫佛，而是佛畫我，別人畫畫是把時間凝結在一瞬間，而我畫畫，是畫完之後，畫面上的時間感覺會開始流動，向度也向外打開來。」藝術家洪啟嵩，耗時17年繪製高達50層樓的大佛像，即將在台展出，他表示，「肉身會消亡，但藝術會活得比我們都還要久，以藝術弘法，是我心中所願。」

洪啟嵩出生於1958年，3歲時罹患腦膜炎差點喪命，5歲時家中工廠發生大爆炸，有20多人喪生，7歲時又遇上父親過世，他表示自己很早就開始面對生死，並透過打坐、習禪了悟生命，40歲開始自學畫佛，這張大佛畫像，是長年來的累積。

「我很小的時候就知道人總有一天會過世，但要如何尋找一個超越死生的方法，成為我人生追尋的功課。」洪啟嵩表示，研讀佛經、修習禪學、閱讀哲學家書籍，都是他尋找答案的方式。

「但我真正想做的，是希望能夠上山閉關隱居。母親最初透過各方勸說，希望我打消閉關念頭，但她後來告訴我，只要我完成大學學業，她會送我上山閉關，後來我完成學業時，母親真的與我同行到海拔1000公尺的山上，把我留在那裡，我覺得她很偉大。」上山那年，洪啟嵩25歲。

洪啟嵩表示，在山上閉關的日子，是此生最奇特美妙的經驗，「你必須喝山泉水，吃很簡單的食物，山上一天有數十種氣候變化，身體也變得很輕盈，這樣的日子我過了一年半，有時想乾脆一輩子留在山上好了，後來下山，是因為還想為世人做點事。」

這段閉關的日子，成為洪啟嵩一輩子的養分，他表示，山居歲月使他的身心狀態都起了很大的變化，他下山後，為了和現代人分享紓壓方式，也發明了一套「放鬆禪法」，現在這套禪法廣傳全世界，約有100多萬人使用。

近期洪啟嵩即將展出大佛像，他表示：「每一筆，都有我灌注的祝福，要送給全世界、全人類。」展覽將於5月9日至5月13日，於「大佛拈花－2018地球心靈文化節」展出，地點在高雄展覽館。

(中國時報)