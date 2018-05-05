直擊 老蕭約會被舔臉

2018年05月05日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

老蕭和鬥牛犬Moca互動親密。

蕭敬騰（老蕭）26、27日將4度攻蛋，並在月底開放新專輯預購，為了提前暖身，他在演唱會前每周將發表1首新歌，7日搶先推出的單曲〈讓我為你唱情歌〉，MV遠赴法國巴黎拍攝，造訪當地著名景點，包括巴黎鐵塔、塞納河畔等，老蕭在MV裡與一隻法國鬥牛犬演對手戲，向來愛護動物的他演起來得心應手，還不時體恤「牠」吃飽沒，空檔時更幫鬥牛犬按摩。

〈讓我為你唱情歌〉MV劇情為老蕭量身打造，他在劇中飾演於咖啡店工作的服務生，結束一天工作後，老蕭開心地往劇中一名女孩家走去，沿途還遇到畫家，為他準備要見面對象的畫像，然而一到了女孩家，女孩卻將一隻可愛的法國鬥牛犬交給老蕭，原來老蕭約會對象是一隻狗，手上那副畫也是「牠」的畫像，跌破眼鏡結局，真切拍出老蕭愛動物的心境。

MV8日上線

MV中讓老蕭深情以對的「另一半」，是年僅9個月的棕色法國鬥牛犬Moca，正式對戲時，老蕭因一手拿畫、一手抱Moca，加上Moca不時在老蕭懷裡移動，Moca一不小心「倒頭栽」摔到地上，Moca雖沒受傷，但令老蕭超內疚，頻頻向牠道歉，Moca也用舌頭舔老蕭臉頰，「人狗情深」頻放閃！〈讓我為你唱情歌〉7日於HitFM首播，MV於8日在YouTube釋出。

(中國時報)