陳昇只要K歌不搞革命

2018年05月05日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

張艾嘉（中）和陳昇交情好。（資料照片）

潘越雲《純情青春夢》是陳昇做過最有挑戰性的專輯。（取材自網路）

陳昇今年出道滿30年，將啟動30周年巡演「華人公寓」，他透露年輕時也曾想積極出頭，企圖進軍當時華人樂壇視為「國際市場」的香港，但他說每次回到台灣，就會忘記要進軍「國際」，即使至今仍未成功打進香港歌壇，他也毫無遺憾，「如果當初努力一點，我當然會比現在更有錢有權，但我就不會那麼悠哉快樂，無所謂，我不要這樣，我都很努力告訴大家要注意過程，不要注意結果，因為過程往往比較有趣。」

正式出道前，陳昇在幕後當製作人，看盡無數大咖歌手私下坦率的一面，他曾替張艾嘉製作專輯，但至今已過十幾年都還沒完成，原來張艾嘉太忙、當時又懷有身孕，他每次接她去錄音室還要負責把風，幫忙隱瞞孕事，最後專輯不了了之，張艾嘉至今仍不時打趣問：「我們的唱片呢？」

陳昇讚張艾嘉是非常迷人的女子，「也是一座會走路的核能電廠」，他爆料有次到她家吃飯作客，她還熱情點了蠟燭，不過陳昇當時已有老婆，心中也只有昇嫂一人。而潘越雲1992年推出的台語專輯《純情青春夢》是他做過最快、最有挑戰性的專輯，當時陳昇必須趕在她滿離開滾石前，1個月內作出這張專輯。不過感性的潘越雲，一唱到往事，再加上想到要離開老東家，屢屢淚灑錄音室，陳昇還要忙著安撫她，「我跟她說妳不要再哭了，再哭會失聲。」

演唱會8月起跑

臨危受命的他最後成功趕在潘越雲合約結束當天午夜12點前順利錄完，只是來不及拍MV，也沒有打歌宣傳，但經過多年歲月沉澱後，《純情青春夢》特殊的北投那卡西曲風意外被現今樂界再度注意，反而比當年剛推出時討論度更高，讓他相當訝異。

將滿60歲的陳昇從未想過退休，他先前被編曲老友說：「為什麼要有昇式情歌，應該要更革命性才對。」但他無奈說：「為什麼要革命，我就想唱K歌就好啊！」現在他想要更精進自己的音樂，「我求的精進，就是想用簡單的和弦跟邏輯，把最美好的音樂表述清楚。」演唱會8月18日於高雄、8月25日台東、9月22日台中舉行，購票洽年代及全台4大便利商店。

(中國時報)