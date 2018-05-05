哈林回鍋《新歌聲》酬勞逾9400萬

2018年05月05日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

《中國新歌聲》第3季導師陣容日前曝光，繼周杰倫（周董）後，謝霆鋒、李健也確定加盟，至於最後一位尚未公布的神祕導師，4日傳將由曾擔任第1季導師的庾澄慶（哈林）回鍋，以其幽默風趣主持功力、多才多藝的音樂創作實力，領軍拚收視率，預計可為《新歌聲》招來近7億人民幣（約32億台幣）的廣告收入；對於重返《新歌聲》，哈林的經紀人昨未接電話也未回訊息。

哈林與周董曾是《新歌聲》第1季導師，擁有好交情的兩人，當時經常在節目裡鬥嘴，成為熱門討論話題，但哈林去年為陪太太生產，婉拒續任《新歌聲》第2季導師；據了解，今年節目製作單位為了增添導師合作火花，早在數月前邀約說唱俱佳的哈林回歸，不僅開出比第1季2000萬人民幣（約9400萬台幣）更高的酬勞，還多次開會溝通節目內容，近日終於說服哈林、敲定合作。

謝霆鋒恐對打王菲

節目另一亮點謝霆鋒，年初來台時宣告回歸歌壇，當時表示今年將花更多時間在音樂上，如今加盟《新歌聲》備受期待；特別的是，他女友王菲日前傳有意於湖南衛視新節目《幻樂之城》擔任「體驗官」，因2檔節目同為周五時段播出，若王菲確定加入該節目，將是小兩口2014年復合後，首度因各自參與的節目打對台。

(中國時報)