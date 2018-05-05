馬志翔當市長 全憑一張臉

馬志翔即將升格為人夫，承諾之後會更安分待在家。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪

馬志翔主演連奕琦執導的《市長夫人的秘密》，片中飾演與老婆貌合神離的市長，現實中卻剛向未婚妻求婚成功，他表示2人沒有信賴問題：「百分百支持我工作，我覺得滿難得的！」

他坦承對方一開始有適應期，「要給她很大安全感，關係是互相的！」他認為重點是「透明」，「坦白是相處之道。」他不但會告知工作結束時間，這次和陳喬恩的床戲、吻戲雖然都被剪掉，但開拍前就先乖乖報備。

採原住民傳統婚

電影裡市長和市長夫人感情被大做新聞，馬志翔自我吐槽：「公眾人物就是這樣，分手也要打報告！」他大方吐露結婚計畫，10月將在雙方家鄉花蓮和屏東舉行原住民傳統儀式婚禮，他還希望婚後盡快生子，「我很喜歡小孩子，很羨慕他（連奕琦），他女兒來片場時我都很想和她玩。」目前未婚妻肚皮尚未有動靜。對方雖是圈外人，其實是馬的隱形粉絲：「發現她是看我的作品長大！她幾乎所有作品都看過，還跟我說：『原來這是你拍的！』」

拍喜劇全是意外

難得挑戰黑色喜劇，馬志翔笑言2年前簽演員意向同意書時還不知是喜劇，連奕琦說當時會請馬扮演「市長」是因為對方帥氣的外型：「拍的時候很像在拍丹佐華盛頓！就像拍好萊塢電影。」馬自嘲：「是因為太黑了嗎？」連認真稱讚：「第一次拍到這種，臉上反光很好看。」

馬志翔執導《KANO》大受好評，近年不斷被催生新片，他自認步調和高產量的連大不相同，連搞笑說：「我走薄利多銷路線。」《市長夫人的秘密》11日上映。

(中國時報)

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