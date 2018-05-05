TTE開展 大陸9省吸客

2018年05月05日 04:10 中國時報 何書青 報導

2018台北國際觀光博覽會（TTE）4日於台北世貿一館登場，展開一連4天的展覽。今年展區為世貿一館全開，規模比去年更大，多半業者認為首日人潮比去年多，看好買氣。而去年兩岸關係冷，幾乎無大陸攤位參展，今年轉暖，廣西、廣東、海南、福建、陝西、山東、青海、貴州、黑龍江等皆參加，廣東省為最大規模，省內8個1、2級城市的旅遊局都來推觀光。

長程線因旅費相對高，優惠價差省得更明顯，歐洲是許多遊客的夢想旅遊目的地，友泰旅行社長年深耕歐洲線有成，此次旅展再祭新低價，土耳其11天團體含稅僅2萬9900元起，並搭乘全球名列前茅的航空公司，堪稱比去北海道還便宜。若想去東歐，長泛旅行社祭出奧捷8天團體3萬6900元起的優惠價格也十分吸引人。

開運福袋送好康

除比價搶優惠，現場活動也吸睛，韓國觀光公社在每天展期都安排韓國正紅的非語言音樂劇「JUMP」喜劇表演、各式互動遊戲、體驗穿上美美的傳統韓服當韓妞或歐巴；澳門旅遊局的攤位則設有VR虛擬實境裝置，讓民眾體驗刺激的澳門旅遊塔空中漫步，戴上眼罩後彷彿置身233公尺高的塔上。

4天展期間，主辦單位每天早上9點40分都發放「開運主題福袋」，前300名購票入場、於大會指定入口持票排隊者便可獲得，有機會獲得自由行、人氣樂園門票、五星餐券或旅遊用品等百件好禮；今年還祭出百萬旅遊金吸客，天天加碼再抽出不限航點機票。

(中國時報)