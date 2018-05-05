TTE開展 大陸9省吸客

「2018台北國際觀光博覽會」4日於台北世貿一館大規模登場，預估展期4天將吸引超過30萬人次。（何書青攝）

友善列印
中國時報
報導

2018台北國際觀光博覽會（TTE）4日於台北世貿一館登場，展開一連4天的展覽。今年展區為世貿一館全開，規模比去年更大，多半業者認為首日人潮比去年多，看好買氣。而去年兩岸關係冷，幾乎無大陸攤位參展，今年轉暖，廣西、廣東、海南、福建、陝西、山東、青海、貴州、黑龍江等皆參加，廣東省為最大規模，省內8個1、2級城市的旅遊局都來推觀光。

長程線因旅費相對高，優惠價差省得更明顯，歐洲是許多遊客的夢想旅遊目的地，友泰旅行社長年深耕歐洲線有成，此次旅展再祭新低價，土耳其11天團體含稅僅2萬9900元起，並搭乘全球名列前茅的航空公司，堪稱比去北海道還便宜。若想去東歐，長泛旅行社祭出奧捷8天團體3萬6900元起的優惠價格也十分吸引人。

開運福袋送好康

除比價搶優惠，現場活動也吸睛，韓國觀光公社在每天展期都安排韓國正紅的非語言音樂劇「JUMP」喜劇表演、各式互動遊戲、體驗穿上美美的傳統韓服當韓妞或歐巴；澳門旅遊局的攤位則設有VR虛擬實境裝置，讓民眾體驗刺激的澳門旅遊塔空中漫步，戴上眼罩後彷彿置身233公尺高的塔上。

4天展期間，主辦單位每天早上9點40分都發放「開運主題福袋」，前300名購票入場、於大會指定入口持票排隊者便可獲得，有機會獲得自由行、人氣樂園門票、五星餐券或旅遊用品等百件好禮；今年還祭出百萬旅遊金吸客，天天加碼再抽出不限航點機票。

(中國時報)

謝龍介配音使出政壇經典句 林可彤產後焦慮怒吼7月兒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。