阮錦源：樂觀面對挑戰別停

2018年05月05日 04:10 中國時報 王莫昀 報導

阮錦源（左）常鼓勵另一半陳月嬌（右）參加運動賽事。（阮錦源提供）

林鳳營最新一波勵志廣告《牛奶讓你強大─別停篇》，短短一周點閱率便已破百萬！影片中最感動人心之處，莫過於獨腳鐵人阮錦源穿著義肢逆風而行的畫面。身為我國殘障奧運選手、長年征戰各式三鐵賽事的阮錦源回顧一路走來，能在挫折中不斷成長茁壯，最重要的是，「樂觀面對挑戰，別停！」

29歲那年，擔任聯結車司機的阮錦源，因同事開玩笑，從對向車道駛近軋車，距離沒算好發生車禍，意外遭斷足、骨盆也撞裂，醒來他才摸到左腳膝蓋以下「不見了」時，猶如晴天霹靂，但當太太陳月嬌告訴他因感染只得切除後，約莫5分鐘，阮錦源就接受這個殘酷的事實。

為家計沒時間傷心

「那時我2個小孩，老大2歲、小的才6個月，根本沒傷心時間，為了生活，就只能樂觀面對！」阮錦源不諱言，當年在醫院足足住了93天，剛開始拿到義肢時，根本沒辦法穿，因一開始須用拐杖支撐，但骨盆根本受不了，一步步復健的過程真得很辛苦。

還好國小畢業就進入社會工作從事照相館師傅、聯結車司機等工作的阮錦源，車禍前，懂得理財，投保郵局等儲蓄險，才不致於截肢後還要擔心醫藥費，為此，篤信佛教的他特別感恩，積極復健，並成為醫院的模範病人，協助鼓勵周邊病人。

過去即熱愛游泳，阮錦源發覺利用游泳復健效果很好，因而更加勤練游泳，進而成為我國殘障奧運會選手，得到無數獎牌，還曾參加紐西蘭、釜山等殘障奧運會。

初次參賽手破血流

游泳過程中，阮錦源發現許多人看到「獨腳」也可游，獲得激勵，促使他決定參加更多運動賽事活動，期望這股正向力量能鼓勵更多人。他回憶15年前首次參加鐵人三項比賽時，一開始練推輪椅上坡下坡，常常推到手破皮流血，但不肯服輸的個性，讓他一一克服，奪得多項獎牌。甚至他還鼓勵總是陪在身邊參與比賽的太太陳月嬌也參加，後來陳月嬌屢屢獲獎外，還曾和游泳名將王瀚，共創橫渡直布羅陀海峽的紀錄。「我在挫折中成長，但選擇正向思考，擇善固執。」阮源錦語重心長地說，唯有樂觀面對挑戰，接受得了失敗，才是成功的開始！

(中國時報)