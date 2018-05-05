林鳳營連2年獲SQF最高等級驗證

林鳳營提供每頭牛12平方公尺的生長環境，是全台灣唯一符合歐盟標準的牧場。（味全提供）

友善列印
中國時報
報導

推動食安與國際接軌，林鳳營腳步從未停歇，不但是亞洲第1瓶取得國際SQF（Safe Quality Food）Level 3最高等級驗證的鮮乳，且已連續2年獲得此殊榮。

Safe Quality Food（SQF）目前由FMI美國食品行銷協會監管，不僅是全球食品安全促進會所認可的國際食品安全標準，也是目前國際上公認最嚴謹的驗證體系，可依據產業規模分成Level 1基本食品安全、Level 2食品安全管理，以及Level 3全程品質安全管理體系等3個等級，且只有取得Level 3認證的產品，才可以將標章放在產品包裝上。如今美國有7成的通路商要求供應商須有這項認證，如麥當勞McDonald’s、沃爾瑪Walmart、好市多Costco、家樂福Carrefour等。

味全主管表示，落實食安最困難的是品質要與國際接軌，為與國際接軌，味全不僅旗下全部員工都上過食安相關課程，還特別組成團隊，邀請SQF專家來台，到工廠訪查外，也在檢驗設備升級、員工訓練、系統重新檢視與更新方面做努力，終於通過認證。

過去4年在取得國際認證上已投入逾億費用，味全2016年高雄廠先取得SQF最高等級驗證後，未久斗六廠也取得SQF Level 3驗證，台中廠則取得SQF Level 2認證，重拾消費者信心。

同時，林鳳營創業界先例推出「透明鮮乳」，只需用手機掃描瓶身上的QRCode，12大類高達1024項檢驗資訊全部清楚呈現，保障消費者「知的權利」，完全透明的資訊讓消費者飲用林鳳營鮮乳更安心。

(中國時報)

愛馬成癡 開餐廳與客人同樂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。