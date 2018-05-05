林鳳營連2年獲SQF最高等級驗證

2018年05月05日 04:10 中國時報 王莫昀 報導

推動食安與國際接軌，林鳳營腳步從未停歇，不但是亞洲第1瓶取得國際SQF（Safe Quality Food）Level 3最高等級驗證的鮮乳，且已連續2年獲得此殊榮。

Safe Quality Food（SQF）目前由FMI美國食品行銷協會監管，不僅是全球食品安全促進會所認可的國際食品安全標準，也是目前國際上公認最嚴謹的驗證體系，可依據產業規模分成Level 1基本食品安全、Level 2食品安全管理，以及Level 3全程品質安全管理體系等3個等級，且只有取得Level 3認證的產品，才可以將標章放在產品包裝上。如今美國有7成的通路商要求供應商須有這項認證，如麥當勞McDonald’s、沃爾瑪Walmart、好市多Costco、家樂福Carrefour等。

味全主管表示，落實食安最困難的是品質要與國際接軌，為與國際接軌，味全不僅旗下全部員工都上過食安相關課程，還特別組成團隊，邀請SQF專家來台，到工廠訪查外，也在檢驗設備升級、員工訓練、系統重新檢視與更新方面做努力，終於通過認證。

過去4年在取得國際認證上已投入逾億費用，味全2016年高雄廠先取得SQF最高等級驗證後，未久斗六廠也取得SQF Level 3驗證，台中廠則取得SQF Level 2認證，重拾消費者信心。

同時，林鳳營創業界先例推出「透明鮮乳」，只需用手機掃描瓶身上的QRCode，12大類高達1024項檢驗資訊全部清楚呈現，保障消費者「知的權利」，完全透明的資訊讓消費者飲用林鳳營鮮乳更安心。

(中國時報)