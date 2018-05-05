萊恩雷諾斯 當蠢貨很有趣

2018年05月05日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

萊恩雷諾斯身兼主角、編劇、製片，忙得不可開交。（美聯社）

暌違兩年，死侍回來了！萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）帶來新作《死侍2》，不諱言飾演「蠢貨」很有趣：「演出一個可以犯錯的角色，有時候可能會冒犯別人，但在錯誤的時候講出錯誤的話，會帶給你非常多藝術上的自由！」

他認為在第2集，電影想強調更多「情感」，萊恩說：「他是一個不正常、討人厭的傻瓜，但想成為一個更好的人。」不過死侍還是會犯一些好笑的錯誤，甚至傷害到周圍的人，始終擺脫不了「蠢貨」，「這也是飾演這個角色非常有趣的事情之一！」

投入電影身兼3職

他認為《死侍2》和第1集最大的不同在於，《死侍2》是一部「家庭電影」，「聽起來有點奇怪，但我們非常希望能打造出一種感覺：世界上是有魔法的，這個世界是有希望的。」他認為死侍一直想擁有一個家庭，希望能在世上找到容身之所，「他有了一些成長，還有收斂。人有時候會太安於現狀，這就是死侍的情況，導致某些悲劇，也迫使他做出改正。」

談到家庭，萊恩坦言在這集多兼了編劇身分，在電影身兼主角、編劇和製片3職，確實「沒有其他生活可言」，「這吞噬了我整個生命。我認為大多數的演員會把任何額外的時間奉獻他們正在發展的想法或計畫，但我沒有那樣的餘裕。我真的只專注投入在『死侍』上。其他時間我要確保我能擠出時間來和家人相處。」

拍攝第1集有沒有學到什麼經驗，可以用在第2集？他不改幽默說：「只有真誠。我覺得第1集能夠獲得這麼好的回響的原因之一是，這部電影真的就是做爽的。」認為當時沒有大量干擾或置入，電影可以自由探索，跟觀眾建立無法在其他類型電影中出現的獨特關係。電影15日在台上映。

(中國時報)