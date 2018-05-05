萊恩雷諾斯：拍第3集有困難

電影除了死侍（中），還加入多米諾（左）與機堡等新角色。

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中國時報
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萊恩雷諾斯在《死侍2》要對抗喬許布洛林（Josh Brolin）飾演的「機堡」，他形容喬許：「就像是600磅（約272公斤）的肌肉存在於195磅（約88公斤）的身體中！」他加碼爆料：「在真實生活中，喬許會是有點危險的人！」

他解釋：「倒不是說他會做什麼不好的事啦，只是他有強壯的身體與強烈的存在感。其實他也會講一些超棒的笑話，只是很多人不知道他有這樣即興表演的才能與背景！」他說機堡這個角色遊走於反派與英雄之間，將帶給電影十分重要的存在感。

電影還沒上映，許多人就在問會不會有《死侍3》？萊恩認為，拍攝《死侍3》有一定困難：「因為你為了讓角色有更大發揮空間，必須繼續把他的一切剝去。讓他行為更不端，讓他更任意妄為。」

他說：「隨著迪士尼合併，不管它會不會發生，我都不知道接下來會如何。我不知道那是否表示死侍最終會跟鋼鐵人或其他人往來……。」認為不一定要把死侍放在一個可持續發展的位置，像是跟其他X戰警處在同一個世界，不過又猶豫說：「我確實喜歡我們自己處在X戰警世界中，但不一定需要照著X戰警世界的規則來。這是死侍的獨特能力！」

肯定的是，死侍會在「X特攻隊」繼續發展下去，「死侍向來很適合某些『下流骯髒』的主題。」這正是死侍在漫威世界不可動搖的特色，萊恩藏不住對死侍的熱愛：「所以死侍真的很有趣，他在超級英雄世界中扮演了反文化的象徵，我一直最愛他這一點！」

(中國時報)

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