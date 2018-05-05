92歲蔣青峰 插管10年病逝

2018年05月05日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

蔣青峰曾在安養中心接受本報專訪，當時氣色不錯。（資料照片）

資深影人蔣青峰（本名蔣振）1日病逝於桃園榮民醫院，享耆壽92歲，家屬明（6日）將在民權東路第一殯儀館福壽廳舉辦告別式。蔣青峰過去與葛香亭、曹健等人齊名，亦曾幫助過孫越、苗天，是台灣演員工會的創辦人之一，演藝圈公認的老好人，助人無數，終生奉獻給演藝事業及公益活動。

蔣青峰早年和許不了、柯俊雄、葛香亭拍電影，林青霞、秦漢也和他合作過，進入中年的蔣青峰轉戰老三台拍電視劇，妻子姜宜君也是演員，大兒子蔣奇叡則是童星起家，在《窗外》演過林青霞的弟弟。蔣青峰電影作品包括《小鎮春回》、《火燒紅蓮寺》等，電視劇有中視《晶晶》、《長白山上》等。

晚年的蔣青峰動了膀胱癌手術，身上插導尿管，孫越、葛香亭生前都曾到安養中心探望。

低調不爭功名

他大兒子蔣奇叡昨表示，父親做人處世永遠都是兒女們的表率，日前在北京出差收到病危通知時，「父親已插管10年，靠著機器撐著等我回來，看到最後一面才拔管」，感嘆父親苦了一輩子，晚年卻因病痛難享福。

蔣奇叡表示，父親為人耿直、低調，不爭功名、不爭酬勞、戲分，常告誡他「受人點水之恩，需當湧泉以報」、謹言慎行，「他在我心中是活菩薩，神佛沒教的，他都做給我們看了」。和蔣青峰合作過的資深影人石雋昨說，「他外表看起來嚴肅、不易親近，但為人善良、敬業認真」，6日將會送老友最後一程。

(中國時報)