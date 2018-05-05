張鈞甯演女友陳奕先驚後喜

2018年05月05日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

陳奕

張鈞甯這2年演藝重心轉到大陸，她去年因好友何潤東之邀，特地抽空回台拍攝他執導的電視劇《翻牆的記憶》，問義氣相挺原因，她調皮說：「因為何潤東以前拍戲都常欺負導演，我就想來看他當導演會有多慘。」她近期在大陸和張晨光合拍年代劇《長河落日》，明（6日）將旋風回台出席活動，當晚再提早陪媽媽過母親節，待不到24小時，隔天又得飛回大陸劇組。

張鈞甯暌違7年，這次在《翻牆》和何潤東、修杰楷再同台，她劇中角色是修杰楷學生時代暗戀對象，2人對戲前不斷鬥嘴，張鈞甯驚見修杰楷有白髮，逼問他白髮究竟是故意刷白還是自己長出，讓修杰楷無奈笑回：「這就是老藝人的悲哀，沒辦法啊。」張鈞甯拍拍他肩膀搞笑：「你家庭的壓力真的很大。」修杰楷不甘示弱：「等妳步入婚姻，妳就知道了。」

何潤東騙陳奕演BL劇

何潤東祕密安排陳奕與張鈞甯扮情侶，事先完全不知道搭檔是誰的陳奕，誤以為另一半是男生，何潤東順勢騙他：「其實我這部戲比較偏向BL系。」為製造驚喜，張鈞甯不但提早到現場化妝再快閃到車上，還不能先走位試戲，直到正式開拍前，張鈞甯才大聲呼喊：「我的男朋友呢？」面對女神忽然變女友，從頭到尾被蒙在鼓裡的陳奕當場嚇到差點踉蹌跌倒，最後笑開懷說：「很開心，P導（何潤東），我愛你。」

(中國時報)