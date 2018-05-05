為省2000元轉機不住宿當飛人

2018年05月05日 04:10 中國時報 劉育良 專訪

賴雨農靠滑雪紓壓，滑雪技術已是專家級。（UNOLAI提供）

賴雨農（右）身為國際照明設計師協會11位董事之一。（UNOLAI提供）

賴雨農為燈光設計事業全球飛透透，風光也辛苦，對他來說，他感謝之前在紐約5年的念書和工作學習，「那是人生最精采的一段，我在全球的重心紐約，覺得什麼事情都有可能的，那段是生活和人生觀的改變。」

他回憶過往，紐約念書打工一個月薪水約5000美金，扣完稅、付完房租後只剩下1000多，算算一天只能花60美金；紐約物價高，一個普通便當就要8美金，過得超辛苦，住處真的就是家徒四壁，整個人瘦到不成人形，「我朋友來紐約看我，被眼前的我嚇到，這是在台灣過慣好生活的賴雨農嗎？」

這或許是一種磨練，只是，即便學成回台，開始成立工作室，苦行僧的日子依然沒有少過，「上海成立公司，為了省機票錢，搭早上6點飛機到香港轉機，11點到上海開會，一結束馬上回台，省去住宿費用，這樣的航班是我比較各路線後，發現最便宜的飛法，起早趕晚，就只為了省下2000元。」有過的苦讓賴雨農更激勵自己，「我讀藝術大學時就接案子打工，職場很現實、但也很真實，自己不努力、就會被人超越。」

從讀書到成立公司的草創，到今日成就不斐，賴雨農面對身體和心裡雙重高壓煎熬，滑雪和衝浪兩種極限體能運動，成了他舒壓良方，「對著浪頭往前衝，破浪的瞬間，很爽快；從高處滑雪而下，只能專注，風聲呼嘯而過，感覺也帶走了壓力。」幾年的練就讓他成為專家。他覺得，設計師要活得精彩，設計才會精彩，「過去的每一個元素，或許都是我今天工作的養分。」不同的生活體驗，透過專業的燈光設計概念，樂活自己、也亮點了身邊的人事物。

(中國時報)