饒紫娟：最快5月進新業務

2018年05月05日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

《猩球崛起》等多部好萊塢電影，都在舊金山取景。

溫昇豪（左）與曾珮瑜為了拍攝《雙城故事》，遠赴舊金山取景。

台北市電影委員會（影委會）2日與舊金山電影委員會（舊影會）簽署影視合作備忘錄，承諾對等提供影視拍攝協助，為雙方合作鋪下康莊大道。影委會總監饒紫娟與舊影會主席王雋懿（Villy Wang），兩位推動影視產業不遺餘力的女性，明明初識卻彷彿故友，侃侃而談對未來的願景與期望。

去年透過影委會與舊影會的溝通與搭橋，攜手促成了Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》於兩地的拍攝事宜。這只是個開端，隨著備忘錄簽下，雙方有了「1年2計畫」的合作默契，《雙城故事》的成功也讓多個劇組積極接洽，饒紫娟透露，最快5月就會有新的業務與投資。

留學生多溝通方便

台北、舊金山有許多共通點，應有不少題材值得挖掘。媽媽是天津人、從小聽著媽媽故事長大的王雋懿，開玩笑對饒紫娟說：「不如拍我們兩個人的故事，我們兩個人的媽媽？」饒紫娟一邊附和，一邊提議，台灣的美食令人難忘也觸動人心，「食物文化牽涉到人文與教育，像是從酒延伸，擴及到兩個城市的故事，已經有案子在談了。」在饒紫娟看來，雙邊電影委員會合作，不但讓城市躍上國際，吸引更多人才加入導演、製片工作，獲得豐富國際製作經驗，還能間接帶動經濟與文化。

但畢竟中西文化不同，是否擔心雙邊文化差異，讓合作產生間隙？王雋懿對此樂觀：「我不擔心。舊金山本來就有許多不同人種，包容性很大，學習、歡迎文化差異是我們很習慣的事。台灣劇組過來，舊金山這邊會有機會跨文化交流，絕對能讓計畫更好！」饒紫娟認為，舊金山華人多，台灣劇組過去拍攝不需擔心適應問題，「當地很多台灣留學生，溝通上方便。」

盼突破台影業瓶頸

台灣與舊金山緣分匪淺，台灣導演李安2003年電影《綠巨人浩克》，就在舊金山大量取景。王雋懿知道此事，但當時她尚未接任主席，對李安拍片細節不太了解。她上任後經手多部好萊塢電影取景，像是《猩球崛起》、《加州大地震》、《蟻人》、《實習大叔》、《哥吉拉》。她說：「《蟻人》拍攝時，工程很浩大，要封路、聯繫警察、政府部門，交通管制等等。因為場面大，還有爆破、大特效，所以動員非常多人。」

接待過許多大規模劇組的舊影會，有自信能滿足台灣劇組各樣需求，王雋懿說，台灣劇組赴當地，有任何需要，舊影會都會極盡所能給予幫助，「無論是設備、人才，我們都可以推薦、媒合高品質資源。有了這個連結，不只是提供資源，更多的是找到願意投資或有興趣的單位。」

饒紫娟希望這樣的國際合作，能為陷於瓶頸的台灣電影產業找到新出路，她說：「不願冒險就是一無所獲，台灣現在看到有機會，就要盡量去抓。舊金山有歷史在前，有不同題材的故事、豐富人文素養，對雙方合作絕對是樂觀有信心的。」認為這樣的合作不只是為眼前闢路，更為未來年輕創作者的誕生，埋下希望種子。

(中國時報)