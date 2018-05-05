工藤遙偶像變身特攝女英雄

2018年05月05日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

臉書粉絲團「小剛的日本音樂風暴」Po出女團「早安少女組。」數年前由畢業團員與當時現任團員共同演唱的片段近日在網路瘋傳，台上唱得賣力，一旁來賓們跟著愉快唱跳，影片不到兩周已破7.2萬點閱率、分享近900次，多數網友表示「太懷念了」、「這是我的青春」，證明早安成員雖不斷換血，組成20年至今仍是許多人的青春印記。

去年底剛從該團畢業的人氣成員工藤遙轉往戲劇界，即獲特攝戰隊影集主演機會，巧的是5年前工藤遙與同為早安家族出身的演員真野惠理菜拍節目時，工藤遙提到最愛特攝戰隊，真野惠理菜說：「說不定5年後妳就成為特攝戰隊的演員！」熟知竟預言成真。

畢業DVD發售

工藤遙在早安6年，總以男孩形象示人，畢業後終於恢復女兒身，為雜誌拍攝「女友視角」的約會照，純真可愛的模樣迷倒不少男女粉絲。

包含工藤遙在「早安少女組。」2017年12月11日「畢業典禮」的3DVD豪華影像作品台壓版5月4日發行。「DVD1」收錄2017年12月11日東京武道館工藤遙畢業實況，包括工藤遙畢業與團員致詞。「DVD2」收錄2017年11月21日於東京武道館32首歌與7段MC。「DVD3」收錄全國各地巡演特別演出多達40首曲目，總長約6.5小時，MC附中文字幕，一網打盡工藤遙與成員們的表演精華。

(中國時報)