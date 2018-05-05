吳卓源 女孩靈魂不嘻哈

2018年05月05日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

MICHAEL Michael Kors BILLIE銀色休閒鞋，8400元。（MICHAEL KORS提供）

Julia於鏡頭前演繹出十足隨興態度，穿MICHAEL Michael Kors銀色機車夾克2萬9900元、針織背心價格店洽、白色九分喇叭褲價格店洽、白色休閒鞋6800元，拿EVIE白色後背包2萬1700元。（JOJ PHOTO攝）

MICHAEL Michael Kors MERCER STUDIO粉色編織包，1萬6200元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL Michael Kors BRISTOL深藍色雕花提包，1萬7800元。（MICHAEL KORS提供）

從小在澳洲長大的Julia吳卓源，為了追尋音樂夢想自美國到韓國，最終找到令她感到溫暖的台灣，甜美浪漫的〈你會不會有點動心〉YouTube點閱爆衝340萬，重新詮釋林憶蓮〈為你我受冷風吹〉也獲跨世代歌迷喜愛。從翻唱別人歌曲的YouTuber，到發行屬於自己的專輯，Julia坦言十分滿足，「看著一首歌的成長，再看到歌迷現場的回應，覺得自己非常lucky。」

Julia自稱個性很chill（放鬆），進入演藝圈反倒讓她學會了更多隨機應變的能力，而這個常穿著一身寬大T恤、短褲的23歲女生，看來街頭味十足，和熊仔合作的神曲〈買榜〉，更令許多人對她留下「嘻哈歌手」的印象，對此Julia則笑著表示：「我真的不會饒舌，我想跟大家講說我是R&B歌手。」吳卓源透露青少年時期深受周杰倫、方大同等華語歌手影響，6月即將舉辦的首場大型個人演唱會中，除了人生寫的第一首中文歌〈台北夜空下〉等曲目，也將嘗試不同歌手的歌曲，還會和神祕嘉賓有不同形式的互動演出。

在身旁許多嘻哈歌手環伺下，Julia變得開始勇於嘗試不同風格，為拍攝時尚專題換上MICHAEL Michael Kors的白色短裙，就是她私下極少穿著的品項，令她聯想到小時候古典鋼琴演奏會時要穿的洋裝，讓她直說：「好漂亮！」搭配另套宛如她私下褲裝的率性造型，替這場主題訂為轟趴的歌唱亮麗暖場。（文轉S2）

(中國時報)