高點閱打造聲力軍 個性穿搭 領風潮

2018年05月05日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

TOD’S檸檬黃Double T豆豆男鞋，2萬400元。（TOD’S提供）

TOD’S寶藍色男士皮革休閒鞋，2萬2300元。（TOD’S提供）

嘻哈歌手李英宏aka DJ Didilong今年跨足電影配樂，拍照輕鬆傳達痞味，TOD’S仿丹寧感皮革襯衫未訂價、仿舊刷色男士休閒板鞋2萬500元、豆豆腳印Script手提包5萬2500元，其他為造型師私物。（JOJ PHOTO攝）

李英宏喜愛穿著帶點文青古著感，加上嘻哈手勢更有衝突感，TOD’S仿舊刷色皮革夾克未訂價、Double T男士豆豆鞋2萬400元，其他為造型師私物。（JOJ PHOTO攝）

TOD’S男士後背包，4萬7100元。（TOD’S提供）

（文接S1） 嘻哈歌手李英宏aka DJ Didilong從2016年推出首張個人專輯《台北直直撞》，同名曲靠著YouTube分享迅速傳唱，點閱率迄今飆近345萬。「很夢幻！」他說，當時專輯籌備、創作到發片已歷經1年，生活很ㄍ一ㄥ，有時甚至沒錢繳房租、需要朋友來擋，所以出片時沒想太多，「想趕快做完這件事情、很茫然，發專輯了一個心願，只希望未來有機會演出，當天晚上感覺到分享的速度時，有嚇到。」

從網路起家打響名聲

以台語創作，融合台北在地生活風格，李英宏說，自己首張專輯只是想把自己生活這麼久的身分認同感表達出來，「是我這個世代的樣貌。」獲得網路迴響，甚至去年入圍金曲獎最佳台語專輯與男歌手，同時他更商演不斷、參與電影演出，成為全職的創作人，他笑說：「發現很多有興趣的事情，可以變成是工作，好像找到自己的價值，覺得自己可以成為一個有用的人。」

他覺得創作是孤獨的，要願意去面對自我，與其刻意找主題，「還不如當下靈感來了，發自內心想和自己對話時，就會很特別。」像〈台北直直撞〉是分成兩段寫，前一段是有感覺時一晚寫出，後一段是後來覺得可以發展，才創作出來，反造成兩段奇妙衝撞感。李英宏先從網路打響名聲，他說，現在網路資訊蓬勃發展，大家都有機會，「但大家也share掉所有注意力，資訊流動量很快，創作人要有一直產出作品的能力。」

創作歌曲玩電影配樂

今年他還跨足新領域，整整投注1年時間，為金鐘編劇徐譽庭與新銳導演許智彥聯合執導的電影《誰先愛上他的》配樂，並創作兩首歌曲，其中一首還與萬芳合作；但投入這樣新角色，讓他相當開心，「做專輯很多時候是自己的角度，做配樂時，要理解導演的企圖與表達的意念，讓我學到最多。」之後也計畫推出個人創作。他高挺帥氣，近期被多家精品鎖定參加活動，穿衣則忠於自我，受邀穿TOD’S仿丹寧感、刷色皮衣，以獨特痞味，輕鬆傳達了個人偏好的文青古著風。

(中國時報)