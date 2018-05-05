J.Sheon直白獨特有個性

2018年05月05日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI Gucci stamp印花球鞋，3萬1400元。（GUCCI提供）

無畏挑戰展示自我不同面向的J. Sheon，於鏡頭前詮釋出態度十足的真我個性，穿GUCCI兔子刺繡針織衫4萬6800元、石洗刷色牛仔褲3萬1900元，拿Guccy Print書本造型手拿包11萬7400元。（JOJ PHOTO攝）

GUCCI Night Courrier刺繡貼飾腰包，3萬3600元。（GUCCI提供）

GUCCI LOVED標語刺繡棒球帽，1萬7100元。 （GUCCI提供）

J. Sheon的音樂和散發氣場，大概跟他在臉書上常用的「叻」字一樣，自然、有態度，不明就理但就是打動人心。這位被譽為本屆金曲新人獎熱門人選的新秀，從受好友DEZEN勉勵下成為YouTuber，到因翻唱一曲〈See You Again〉被關注，再成為發片歌手。非科班出身的他，對之所以會成為歌手的原因，只輕輕地說：「覺得這件事情，是我有興趣而且做得比較好的其中幾件事情之一。」

寫歌速度日益加快

暱稱「街巷」的J. Sheon，融合R&B、嘻哈的獨特曲風，搭配思想上單刀直入的歌詞，似乎更能引起網路原生代的共鳴。從素人到音樂人，對於喜歡決定前先做好充足準備的他來說，這個圈子裡和他沙盤演練的沒什麼不同，硬是要說不同，應該是被迫鍛鍊的寫歌速度。

寫下〈天菜〉、〈壞蛋特調〉，以及點閱飆近473萬的〈別問很可怕〉等暢銷歌，J. Sheon的歌詞中偶爾也能嗅到他生活中對料理的熱愛，異想天開地問，如果把自己的音樂形容成一道食物，會是什麼呢？他想了一下回答：「像是牛排一樣的排類吧！因為吃肉比較容易想到是男生喜歡吃，它有代表陽剛的部分，而排類又會是泡妞時候（會吃的東西），展現R&B的柔情面，我是這樣想的。」

活動滿檔天天創作

鏡頭前穿上GUCCI春夏新裝的J. Sheon，輕鬆演繹著不同的表情，就像是按下了某個開關。造型對他來說是種媒介，跟聲音一樣，不管粉絲喜歡的是他的外表還是歌曲，都是接觸他音樂的一種途徑，「就像我們以前聽hip hop，有可能不是聽到嘻哈，而是看到有些人穿很酷，我們也因此從表面了解到他們在幹嘛，所以我不會介意。」接下來將會被校園演唱會和金曲系列活動占滿的J. Sheon，每日仍會留時間給創作，他的靈感也多來自對別人口中隨興一句話的領悟，無論他未來即將又要端出什麼「好菜」，那混合各種不同轉音的滋味，

也早已教人食指大動。

(中國時報)