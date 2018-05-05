洪安妮自然清新透靈氣

2018年05月05日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

Marimekko梨子印花購物包，1450元。（Marimekko提供）

Marimekko奶茶色unikko印花小包，1090元。（Marimekko提供）

洪安妮喜愛穿著有氣質的長裙設計，Marimekko紅色條紋洋裝1萬2050元，Lacoste小白鞋2380元。（JOJ PHOTO攝、髮妝／Hungyi Lu小美）

Marimekko黑色unikko印花襪子，950元。（Marimekko提供）

Marimekko的Helokki月見草印花後背包，5250元。（Marimekko提供）

音樂人洪安妮頂著齊瀏海長髮，加上咕溜咕溜轉的眼珠，鏡頭前靈氣逼人，無怪乎這位以一首〈我喜歡你〉傳唱校園、創下YouTube 145萬次點閱的女孩，在推出創作專輯後，被稱為陳綺貞的接班人，拍照時也被讚仙氣足，她笑說，不知哪裏仙，偶像陳綺貞才是文青女神，「我就是一個小歌女，只想繼續唱歌。」

花20分鐘完成創作

她從小就喜歡唱歌，開始跟當鋼琴老師的媽媽聽鄧麗君，哼唱〈甜蜜蜜〉，接著聽ＳＨＥ、張韶涵等華語流行歌並偏好慢歌，「和大家都一樣。」她說。不過特別的是，洪安妮會自己用鋼琴摸索曲子彈出來，「不一定一模一樣，歌詞都背得很熟，因為我很喜歡聽、很喜歡唱。」她國小時就開始創作，到高中加入吉他社、能自彈自唱後，讓她創作更順手。

像〈我喜歡你〉就是洪安妮高中畢業前的創作，原來當天是和好友去書店買畢業的交換禮物，看到繪本《我喜歡你》深受那可愛簡單的情感而感動，當下不僅買了書，回家靈感一到，花20分鐘創作完成，最後還成了校園夯歌；大學起她陸續在StreetVoice、YouTube上發表作品〈黃襯衫男孩〉、〈只有我的天空有烏雲〉等動聽曲目，「居然有人聽，還有粉絲來鼓勵讚美好聽、希望我繼續加油。」

9日舉辦個人演唱會

畢業後洪安妮曾想放棄，甚至唱片籌備期，也想過要不要上班，愛看韓劇、韓綜，還面試上韓文編譯，但還是因為太喜歡唱歌而堅持下去，才有了這張清新療癒的專輯，5月9日更夢想成真，舉辦個人首場演唱會。她平時穿著清新風，喜愛淡妝、長裙，這次受邀拍芬蘭品牌Marimekko，直說「有買過這牌子衣服。」並說自己買衣服會傾向存錢買質感較好、好搭的，也就不會浪費，像是之前看很久才下手Marimekko紅白條Ｔ恤，就是想自己未來就不會買紅白條紋了，「去旅行時拿來穿，心情會很好。」

(中國時報)